白沙屯媽祖進香將在4月12日（農曆2月26日）晚上11點55分登轎出發，預計在4月20日抵達白沙屯，許多第一次參加白沙屯媽祖進香的民眾，疑惑應該要準備什麼，才能應付步行中的突發狀況？對此，《NOWNEWS今日新聞》整理了白沙屯媽祖進香必備裝備、新手常見問題，讓你第一次參加進香就上手。
💡 白沙屯媽祖進香必備清單重點
白沙屯媽祖進香事前準備
白沙屯媽祖進香必備裝備
白沙屯媽祖進香穿著類
白沙屯媽祖進香盥洗類
白沙屯媽祖進香保健類
白沙屯媽祖進香新手常見問題
白沙屯媽祖進香事前準備
根據擔任走過大甲媽祖遶境、白沙屯媽祖進香的旅遊部落客米雅表示，要走白沙屯媽祖進香最好在報名時間完成報名，其中臂章很重要，許多結緣品都會看臂章發送。在出發前最好剪腳指甲，以免指甲和鞋子相撞，長時間步行之下，指甲很容易瘀血。
白沙屯媽祖進香必備裝備
白沙屯拱天宮官網也提供新手必備裝備清單，包括：
行李背包：衣服、盥洗用品等必較大件的物品，可以交給「行李車」運輸，在步行期間可背較簡便的小背包或腰包，白沙屯拱天宮行李運輸資訊請點「白沙屯拱天宮行李運輸組」臉書粉專。
小背包、腰包：用於隨身攜帶貴重物品，如錢包、證件、緊急聯絡人資訊卡等。
雨具：建議準備輕便雨衣，走路時會比用雨傘安全。
水壺：少量多次補充水分，也可適量補充電解質，避免中暑。
野餐墊：可準備一個野餐墊，如要過夜可以躺，休息時也可以坐在上面。
反光貼、頭燈：夜間步行時要特別留意安全，可以準備反光貼紙、背心、臂帶等，讓車輛可以看見你；頭燈（較方便）、手電筒也能幫助看清夜間道路。
手機、行動電源：手機可關閉高耗電的功能，保留聯絡能力，準備好充滿電的行動電源，可為沒電的手機續航。
白沙屯媽祖進香穿著類
上衣：快乾材質的上衣優先，可準備2到3件替換，可多帶一件薄外套，早晚冷的時候可穿上。
褲子：不要穿行動不便或不透氣的牛仔褲，可穿透氣的運動褲，米雅則表示，穿壓力褲也可以，漸進式的加壓設計可舒緩腿部痠痛。
襪子：選擇厚薄適中，吸濕排汗的襪子，可多帶1到2雙替換，Threads上也有網友建議，可穿五趾襪，腳指頭流汗的時候，才不會摩擦不舒服。
鞋子：舒適、好走的運動鞋、健走鞋為主，不要穿全新的鞋子，以免磨腳，在腳容易摩擦的地方，可以先貼上防膜貼或透氣膠帶，預防摩擦，若有起水泡的情況，以清潔保護為原則，不要直接戳破，也可尋求醫療志工協助。
帽子：戴上帽子可以防曬。
白沙屯媽祖進香盥洗類
毛巾
牙刷、牙膏旅行組
沐浴乳、洗髮精、洗面乳旅行組
白沙屯媽祖進香保健類
防曬乳：長時間在戶外步行，防曬很重要，別忘了要定時補擦。
防蚊液：天氣變熱，蚊子也會出現，記得做好防蚊措施。
個人常備藥品：除了平時固定服用的藥物之外，常備的感冒藥、胃腸藥、止痛藥、外用藥膏、白花油、痠痛貼布、退熱貼、口罩等，也可以少量攜帶。
衛生紙、濕紙巾：可攜帶1到2包衛生紙、濕紙巾，濕紙巾可用來擦汗、擦手等，如果不足可能到便利商店添購。
透氣膠帶、OK繃：可貼在腳部，預防摩擦起水泡，如有小傷口也可直接處理。
白沙屯媽祖進香新手常見問題
Q、第一次走跟不上怎麼辦？
A、建議用穩定的節奏和分段休息方式，切勿硬撐，身體有不適症狀就及早求助，大隊伍最後幾乎都會有救援車，可供休息。
Q、走到半路一直下雨怎麼辦？
A、可穿上雨衣，儘量保持鞋襪乾燥，留意濕滑地面，夜間下雨時加強反光和照明。
Q、需要吃全素嗎？
A、傳統習俗有在出發前3日吃早齋的做法，進香期間飲食多以自我約束與不影響隊伍為原則，並以公告與現場引導為準。
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白沙屯媽祖進香事前準備
白沙屯媽祖進香必備裝備
白沙屯媽祖進香穿著類
白沙屯媽祖進香盥洗類
白沙屯媽祖進香保健類
白沙屯媽祖進香新手常見問題
白沙屯媽祖進香事前準備
根據擔任走過大甲媽祖遶境、白沙屯媽祖進香的旅遊部落客米雅表示，要走白沙屯媽祖進香最好在報名時間完成報名，其中臂章很重要，許多結緣品都會看臂章發送。在出發前最好剪腳指甲，以免指甲和鞋子相撞，長時間步行之下，指甲很容易瘀血。
白沙屯拱天宮官網也提供新手必備裝備清單，包括：
行李背包：衣服、盥洗用品等必較大件的物品，可以交給「行李車」運輸，在步行期間可背較簡便的小背包或腰包，白沙屯拱天宮行李運輸資訊請點「白沙屯拱天宮行李運輸組」臉書粉專。
小背包、腰包：用於隨身攜帶貴重物品，如錢包、證件、緊急聯絡人資訊卡等。
雨具：建議準備輕便雨衣，走路時會比用雨傘安全。
水壺：少量多次補充水分，也可適量補充電解質，避免中暑。
野餐墊：可準備一個野餐墊，如要過夜可以躺，休息時也可以坐在上面。
反光貼、頭燈：夜間步行時要特別留意安全，可以準備反光貼紙、背心、臂帶等，讓車輛可以看見你；頭燈（較方便）、手電筒也能幫助看清夜間道路。
手機、行動電源：手機可關閉高耗電的功能，保留聯絡能力，準備好充滿電的行動電源，可為沒電的手機續航。
上衣：快乾材質的上衣優先，可準備2到3件替換，可多帶一件薄外套，早晚冷的時候可穿上。
褲子：不要穿行動不便或不透氣的牛仔褲，可穿透氣的運動褲，米雅則表示，穿壓力褲也可以，漸進式的加壓設計可舒緩腿部痠痛。
襪子：選擇厚薄適中，吸濕排汗的襪子，可多帶1到2雙替換，Threads上也有網友建議，可穿五趾襪，腳指頭流汗的時候，才不會摩擦不舒服。
鞋子：舒適、好走的運動鞋、健走鞋為主，不要穿全新的鞋子，以免磨腳，在腳容易摩擦的地方，可以先貼上防膜貼或透氣膠帶，預防摩擦，若有起水泡的情況，以清潔保護為原則，不要直接戳破，也可尋求醫療志工協助。
帽子：戴上帽子可以防曬。
毛巾
牙刷、牙膏旅行組
沐浴乳、洗髮精、洗面乳旅行組
白沙屯媽祖進香保健類
防曬乳：長時間在戶外步行，防曬很重要，別忘了要定時補擦。
防蚊液：天氣變熱，蚊子也會出現，記得做好防蚊措施。
個人常備藥品：除了平時固定服用的藥物之外，常備的感冒藥、胃腸藥、止痛藥、外用藥膏、白花油、痠痛貼布、退熱貼、口罩等，也可以少量攜帶。
衛生紙、濕紙巾：可攜帶1到2包衛生紙、濕紙巾，濕紙巾可用來擦汗、擦手等，如果不足可能到便利商店添購。
透氣膠帶、OK繃：可貼在腳部，預防摩擦起水泡，如有小傷口也可直接處理。
Q、第一次走跟不上怎麼辦？
A、建議用穩定的節奏和分段休息方式，切勿硬撐，身體有不適症狀就及早求助，大隊伍最後幾乎都會有救援車，可供休息。
Q、走到半路一直下雨怎麼辦？
A、可穿上雨衣，儘量保持鞋襪乾燥，留意濕滑地面，夜間下雨時加強反光和照明。
Q、需要吃全素嗎？
A、傳統習俗有在出發前3日吃早齋的做法，進香期間飲食多以自我約束與不影響隊伍為原則，並以公告與現場引導為準。