白沙屯媽祖進香昨（12）日晚間11點55分正式展開8天7夜的步行，今年共吸引46萬3588人報名。看準這場宗教文化熱潮，泰山企業3年前取得馬祖高粱總經銷後，今年持續推出白沙屯媽祖進香聯名紀念酒，「勇往直前」紀念酒以「粉紅超跑」為設計主軸，瓶身採粉色系，並以24K金勾勒媽祖神像，選用53度三年陳高粱，層次豐富、平衡，並加碼推出「七彩媽祖隨行平安符」，透明材質搭配繽紛線條，更有收藏意義，只要購買「勇往直前」紀念酒就會贈送一張平安符，600ml單瓶預購價1999元，於馬酒台北直營門市及各大通路陸續開賣，實際販售時間與價格依各通路公告為準。
亮點一：粉色瓷瓶設計 外觀致敬香燈腳
2026年白沙屯媽祖進香紀念酒瓷瓶包裝以「勇往直前」為名，並以「粉紅超跑」做為設計主軸，採用粉紅色調進行設計，瓶身更以24K金絲線描繪媽祖神像，禮盒包裝有手繪進香隊伍，致敬香燈腳們跟著媽祖巡視地方、徒步進香的虔誠心意。
亮點二：酒體選用陳高粱 入口勁爽、尾韻溫潤
白沙屯媽祖「勇往直前」紀念酒，選用53度三年陳高粱，經過品酒師調和後，開瓶時會散發濃郁穀糧香氣，並伴隨蘋果甜味與淡淡黑胡椒香，入口勁爽、尾韻溫潤，層次豐富且平衡，瓷瓶包裝更有陳化潛力，具備收藏價值。
亮點三：日系七彩媽祖隨行平安符 護佑兼具時尚感
今年購買白沙屯媽祖「勇往直前」紀念酒禮盒，特別贈送「七彩媽祖隨行平安符」，以日式御守風格設計，採透明材質搭配七彩線條勾勒的媽祖，讓守護小物更添時尚感，讓你攜帶媽祖的護佑，時刻平平安安，兼具收藏與實用價值。
亮點四：小資玻璃瓶不到600元 日常輕鬆品飲
跟隨進香的年齡層近年年輕化，今年首度推出「白沙屯媽祖平安紀念酒」玻璃瓶裝版本，玻璃瓶採用經典水立方瓶身，攜帶方便，而且經濟實惠，600ml預購價僅599元；提盒以粉紅色平安符概念打造，送人、自用都相當不錯，該款酒體選用58度高粱酒，2024、2025年曾獲舊金山世界烈酒大賽金獎與雙金獎肯定，帶有柑橘與穀糧香氣，入口濃烈渾厚，同時展現水梨般的清甜果香，尾韻細緻悠長。
白沙屯媽祖紀念酒購買資訊
售價：白沙屯媽祖進香「勇往直前瓷瓶」紀念酒600ml預購價1999元；「白沙屯媽祖平安」紀念酒玻璃瓶版本600ml預購價599元，兩者都是限量販售，售完為止。
購買地點：即日起於馬酒台北直營門市、7-11、全家、OK超商、萊爾富、全聯、家樂福、酒類專門店及郵局等通路陸續販售，實際售價與開賣日期依各通路公告為主。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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2026年白沙屯媽祖進香紀念酒瓷瓶包裝以「勇往直前」為名，並以「粉紅超跑」做為設計主軸，採用粉紅色調進行設計，瓶身更以24K金絲線描繪媽祖神像，禮盒包裝有手繪進香隊伍，致敬香燈腳們跟著媽祖巡視地方、徒步進香的虔誠心意。
白沙屯媽祖「勇往直前」紀念酒，選用53度三年陳高粱，經過品酒師調和後，開瓶時會散發濃郁穀糧香氣，並伴隨蘋果甜味與淡淡黑胡椒香，入口勁爽、尾韻溫潤，層次豐富且平衡，瓷瓶包裝更有陳化潛力，具備收藏價值。
亮點三：日系七彩媽祖隨行平安符 護佑兼具時尚感
今年購買白沙屯媽祖「勇往直前」紀念酒禮盒，特別贈送「七彩媽祖隨行平安符」，以日式御守風格設計，採透明材質搭配七彩線條勾勒的媽祖，讓守護小物更添時尚感，讓你攜帶媽祖的護佑，時刻平平安安，兼具收藏與實用價值。
跟隨進香的年齡層近年年輕化，今年首度推出「白沙屯媽祖平安紀念酒」玻璃瓶裝版本，玻璃瓶採用經典水立方瓶身，攜帶方便，而且經濟實惠，600ml預購價僅599元；提盒以粉紅色平安符概念打造，送人、自用都相當不錯，該款酒體選用58度高粱酒，2024、2025年曾獲舊金山世界烈酒大賽金獎與雙金獎肯定，帶有柑橘與穀糧香氣，入口濃烈渾厚，同時展現水梨般的清甜果香，尾韻細緻悠長。
售價：白沙屯媽祖進香「勇往直前瓷瓶」紀念酒600ml預購價1999元；「白沙屯媽祖平安」紀念酒玻璃瓶版本600ml預購價599元，兩者都是限量販售，售完為止。
購買地點：即日起於馬酒台北直營門市、7-11、全家、OK超商、萊爾富、全聯、家樂福、酒類專門店及郵局等通路陸續販售，實際售價與開賣日期依各通路公告為主。
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