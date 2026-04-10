（本文有雷！有劇透！慎入閱讀！！）韓劇《21世紀大君夫人》今（10）日晚上10點20分正式在Disney+上線（韓國播出時間為晚上8點40分），日前IU在記者會上「獨自營業」的花式愛心擺拍也有解答，原來她是角色成熙周上身，為了引起注意、帶動流量跟銷量，才會以浮誇面貌站在大眾面前！
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IU記者會花式愛心擺拍原因公開 全是在演成熙周
IU在《21世紀大君夫人》飾演CASTLE美容集團的CEO成熙周，非常有經營手腕，但因為是私生女，所以不受父親與集團青睞，為了贏過哥哥，她會替自己創造流量，要公關寫聳動假新聞來帶動產品銷量，她也因此成為媒體熱愛追逐的流量女王。
第一集中，IU公司的業績下滑，知名藝人也不願賞臉接代言，她只好自己穿上產品，以全身通紅的模樣現身王室世子誕辰派對，全程展現超浮誇的姿勢擺拍，搔首弄姿的模樣讓在場採訪的記者全看傻：「她穿紅色入內？」另外一位記者就說：「她一直都在追求知名度啊。」果然，成熙周當晚成為社群討論的對象，公關宣傳組加班作業，誓言「她的衣服，務必要賣光！！」成熙周最終成功贏得新聞版面，還創下「成熙周西裝」、「成熙周包包」、「成熙周高跟鞋」等關鍵字。
回到4月6日《21世紀大君夫人》記者會上，IU當時不顧眾人，自顧自的「花式愛心」不斷擺姿勢讓記者拍照，5秒內至少換3個動作，笑瘋網友說「IU獨自營業」、「IU獨自升級」，也讓一旁乖乖站好揮手的邊佑錫、魯常泫、孔升妍略顯尷尬，如今IU「花式營業」的原因終於公開，她只是呈現劇中成熙周的模樣，卻也巧妙的在社群上意外帶動話題。
IU記者會上也提到，成熙周這個角色，基本上是什麼都有了，但因為這部戲是立憲君主制的設定，所以她沒有「身分」，這點讓她其實一直有點煩躁、很不爽。她說：「『煩躁』這個關鍵字，我覺得大家之後看劇應該會很有感，會理解為什麼她這個角色最先浮現的情緒就是這個。她脾氣不太好、也很容易生氣，欲望很強，但同時又有可愛的一面，是一個很立體的角色。我在讀劇本的時候，就覺得熙周這個人物真的很有魅力，所以幾乎沒考慮太久，就決定要接演這部《21世紀大君夫人》了。」
《21世紀大君夫人》線上看連結 每週五六22:20播出
《21世紀大君夫人》總計12集，4月10日起，每週五、六播出，韓國播出時間為台灣晚上8點40分，可透過MBC、Wavve app收看；台灣觀眾僅能透過Disney+收看，每週五、六晚上10點20分更新上架。
《21世紀大君夫人》完整劇情、角色介紹
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IU在《21世紀大君夫人》飾演CASTLE美容集團的CEO成熙周，非常有經營手腕，但因為是私生女，所以不受父親與集團青睞，為了贏過哥哥，她會替自己創造流量，要公關寫聳動假新聞來帶動產品銷量，她也因此成為媒體熱愛追逐的流量女王。
第一集中，IU公司的業績下滑，知名藝人也不願賞臉接代言，她只好自己穿上產品，以全身通紅的模樣現身王室世子誕辰派對，全程展現超浮誇的姿勢擺拍，搔首弄姿的模樣讓在場採訪的記者全看傻：「她穿紅色入內？」另外一位記者就說：「她一直都在追求知名度啊。」果然，成熙周當晚成為社群討論的對象，公關宣傳組加班作業，誓言「她的衣服，務必要賣光！！」成熙周最終成功贏得新聞版面，還創下「成熙周西裝」、「成熙周包包」、「成熙周高跟鞋」等關鍵字。
回到4月6日《21世紀大君夫人》記者會上，IU當時不顧眾人，自顧自的「花式愛心」不斷擺姿勢讓記者拍照，5秒內至少換3個動作，笑瘋網友說「IU獨自營業」、「IU獨自升級」，也讓一旁乖乖站好揮手的邊佑錫、魯常泫、孔升妍略顯尷尬，如今IU「花式營業」的原因終於公開，她只是呈現劇中成熙周的模樣，卻也巧妙的在社群上意外帶動話題。
IU記者會上也提到，成熙周這個角色，基本上是什麼都有了，但因為這部戲是立憲君主制的設定，所以她沒有「身分」，這點讓她其實一直有點煩躁、很不爽。她說：「『煩躁』這個關鍵字，我覺得大家之後看劇應該會很有感，會理解為什麼她這個角色最先浮現的情緒就是這個。她脾氣不太好、也很容易生氣，欲望很強，但同時又有可愛的一面，是一個很立體的角色。我在讀劇本的時候，就覺得熙周這個人物真的很有魅力，所以幾乎沒考慮太久，就決定要接演這部《21世紀大君夫人》了。」
《21世紀大君夫人》線上看連結 每週五六22:20播出
《21世紀大君夫人》總計12集，4月10日起，每週五、六播出，韓國播出時間為台灣晚上8點40分，可透過MBC、Wavve app收看；台灣觀眾僅能透過Disney+收看，每週五、六晚上10點20分更新上架。
《21世紀大君夫人》完整劇情、角色介紹