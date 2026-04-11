室內裝修「不開發票省 5% 稅金」是業界流傳已久的潛規則，但現在這招不僅踢到鐵板，還可能讓你「賠了夫人又折兵」。近日社群一則熱門貼文揭露，一名屋主為省 35 萬營業稅要求不開發票，沒想到售屋時因拿不出憑證，房地合一稅慘賠 300 多萬，還意外引發設計師被查稅。房產專家更警告，若想「虛報」成本，下場可能比沒發票更慘。
我們計算這筆「省稅潛規則」的代價：
財政部國稅局警告： 若虛列成本被抓到，除了補徵 45% 的稅額，還會依《所得稅法》處以最高 2 倍罰鍰。
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省小錢賠大錢：房產稅務的「倍數懲罰」在現行房地合一稅制度下，裝修費是合法認列的「成本」。「宏畝室內裝修」在 Threads 揭露此個案，該名屋主買房 2,000 萬，裝修 700 萬，兩年後以 3,600 萬賣出。因為持有未滿 2 年，適用稅率高達 45%。
我們計算這筆「省稅潛規則」的代價：
|項目
|有裝修發票 (700 萬)
|沒有發票 (僅認列 30 萬上限)
|帳面獲利
|$16,000,000$
|$16,000,000$
|可抵扣成本
|700 萬 (裝修) + 30 萬 (移轉費)
|30 萬 (無憑證認列保底)
|課稅所得
|$8,700,000$
|$15,700,000$
|應繳稅金 (45%)
|$3,915,000$
|$7,065,000$
|【最終代價】
|省下約 315 萬稅金
|多繳約 315 萬稅金
結論：屋主當初為了省下 5% 的營業稅（35 萬），最終卻多繳了 315 萬元的稅金，代價整整超過 9 倍！
進階版「送頭」行為：網抓美照、虛報發票若你以為「沒發票」很慘，那「造假」會讓你傾家蕩產。台南房仲廖家成分享，曾有屋主拿「網路美照」申報 200 萬裝修費，結果被國稅局識破照片來自設計公司官網，且買方證實交屋時是老舊屋況，直接被判定虛報。
財政部國稅局警告： 若虛列成本被抓到，除了補徵 45% 的稅額，還會依《所得稅法》處以最高 2 倍罰鍰。
- 案例計算：虛報 150 萬成本，補稅 67.5 萬 + 罰鍰 135 萬 = 202.5 萬。
- 屋主原本想省稅，結果付出的罰款與稅金，比他當初虛報的裝修費還要多！
避坑清單：合法抵稅「五連擊」缺一不可想要合法過關，不能只靠一張嘴。專家建議，從裝修第一天起就該養成保留「五連擊」憑證的習慣：
- 正式發票/收據：需有統編。若為個人工班，須附載明姓名身分證之合法領據。
- 工程合約：詳列雙方資料、日期與施工範圍。
- 修繕明細：包含材料、工資、數量及單價。
- 金流證明：最重要！ 包含匯款紀錄、轉帳明細或刷卡紀錄。
- 前後照片：須包含施工前、中、後的現場對照圖（避免被說是空殼裝修）。