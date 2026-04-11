室內裝修「不開發票省 5% 稅金」是業界流傳已久的潛規則，但現在這招不僅踢到鐵板，還可能讓你「賠了夫人又折兵」。近日社群一則熱門貼文揭露，一名屋主為省 35 萬營業稅要求不開發票，沒想到售屋時因拿不出憑證，房地合一稅慘賠 300 多萬，還意外引發設計師被查稅。房產專家更警告，若想「虛報」成本，下場可能比沒發票更慘。

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省小錢賠大錢：房產稅務的「倍數懲罰」

在現行房地合一稅制度下，裝修費是合法認列的「成本」。「宏畝室內裝修」在 Threads 揭露此個案，該名屋主買房 2,000 萬，裝修 700 萬，兩年後以 3,600 萬賣出。因為持有未滿 2 年，適用稅率高達 45%

我們計算這筆「省稅潛規則」的代價：

項目 有裝修發票 (700 萬) 沒有發票 (僅認列 30 萬上限)
帳面獲利 $16,000,000$ $16,000,000$
可抵扣成本 700 萬 (裝修) + 30 萬 (移轉費) 30 萬 (無憑證認列保底)
課稅所得 $8,700,000$ $15,700,000$
應繳稅金 (45%) $3,915,000$ $7,065,000$
【最終代價】 省下約 315 萬稅金 多繳約 315 萬稅金
結論：屋主當初為了省下 5% 的營業稅（35 萬），最終卻多繳了 315 萬元的稅金，代價整整超過 9 倍！

進階版「送頭」行為：網抓美照、虛報發票

若你以為「沒發票」很慘，那「造假」會讓你傾家蕩產。台南房仲廖家成分享，曾有屋主拿「網路美照」申報 200 萬裝修費，結果被國稅局識破照片來自設計公司官網，且買方證實交屋時是老舊屋況，直接被判定虛報。

財政部國稅局警告： 若虛列成本被抓到，除了補徵 45% 的稅額，還會依《所得稅法》處以最高 2 倍罰鍰

  • 案例計算：虛報 150 萬成本，補稅 67.5 萬 + 罰鍰 135 萬 = 202.5 萬

  • 屋主原本想省稅，結果付出的罰款與稅金，比他當初虛報的裝修費還要多！

▲想要合法進行房地合一稅裝修費抵稅，單有設計美照是不夠的。國稅局提醒，合法的修繕成本清單應包含統一發票、工程合約、金流證明及施工前後照片對照，缺乏實質憑證虛列百萬成本，最高恐處 2 倍罰鍰。（示意圖／取自photoAC）
▲想要合法進行房地合一稅裝修費抵稅，單有設計美照是不夠的。國稅局提醒，合法的修繕成本清單應包含統一發票、工程合約、金流證明及施工前後照片對照，缺乏實質憑證虛列百萬成本，最高恐處 2 倍罰鍰。（示意圖／取自photoAC）

避坑清單：合法抵稅「五連擊」缺一不可

想要合法過關，不能只靠一張嘴。專家建議，從裝修第一天起就該養成保留「五連擊」憑證的習慣：

  1. 正式發票/收據：需有統編。若為個人工班，須附載明姓名身分證之合法領據。

  2. 工程合約：詳列雙方資料、日期與施工範圍。

  3. 修繕明細：包含材料、工資、數量及單價。

  4. 金流證明最重要！ 包含匯款紀錄、轉帳明細或刷卡紀錄。

  5. 前後照片：須包含施工前、中、後的現場對照圖（避免被說是空殼裝修）。

真的弄丟單據怎麼辦？保底 3% 限額

若屋主真的有裝修，但發票不慎遺失，國稅局提供「保底」機制：按成交價額 3% 計算，並以 30 萬元為限。雖然這比 700 萬的實際支出少得多，但這是唯一的合法補救管道，千萬別鋌而走險偽造憑證。


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...