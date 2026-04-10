韓流天團BIGBANG沉寂多年，終於在今年正式回歸，並選定在4月12日的Coachella 2026（科切拉音樂節）上慶祝出道20週年，太陽、大聲跟G-DRAGON（GD）今（10）日也公布屆時會表演的歌單，正是讓他們紅遍半天邊的經典神曲〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉、〈We Like 2 Party〉！

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▲BIGBANG科切拉表演曲目為〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉、〈We Like 2 Party〉。（圖／IG@__youngbae__）
▲BIGBANG科切拉表演曲目為〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉、〈We Like 2 Party〉。（圖／IG@__youngbae__）
BIGBANG出道20年正式歸來　科切拉表演3神曲

BIGBANG成員太陽、大聲、GD將在4月12日（星期日）加州時間晚上10點半登上Coachella 2026（科切拉音樂節）表演，換算成台灣時間是4月13日（星期一）下午1點半，活動全程免費直播，可至YouTube收看。

他們稍早同時宣布屆時要表演的歌曲為〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉、〈We Like 2 Party〉，皆是BIGBANG曆年的代表作，嗨翻VIP粉絲們：「B to the I to the G BANG BANG」、「BIGBANG IS BACK」並刷一排專屬團體LOGO的皇冠圖示，超級期待BIGBANG出道20年的回歸舞台。

其實BIGBANG曾在2024年的MAMA頒獎典禮合體，當時是他們沉寂9年合體回歸，太陽、GD、大聲表演〈Fantastic Baby〉、〈BANG BANG BANG〉的畫面，讓許多老粉回憶湧現，狂刷表演片段表示，每個人的青春都有BIGBANG。

BIGBANG出道20年各奔東西　支持退團成員T.O.P.新歌

BIGBANG是YG娛樂在2006年推出的男團，成員原本為5人，包含勝利、T.O.P.、G-DRAGON、太陽、大聲，但是2019年，勝利因Burning Sun事件涉及賣毒、性交易、教唆毆打等罪嫌而退團，T.O.P.則因為2017年服役時吸毒，形象毀於一旦，最終在2022年合約到期後，決定離開YG娛樂，等同於退出BIGBANG。今年適逢他們出道20週年，儘管成員更迭，但大家好感情依舊，T.O.P.發新歌時，GD、太陽、大聲都發文幫忙宣傳

此外，GD去年在台灣的演唱會上，也多次表示BIGBANG出道20週年會幹大事，並承諾會把成員帶來台北與大家見面，粉絲可拭目以待。

▲BIGBANG科切拉出場順序為，4月12日（星期日）加州時間晚上10點半（綠框處）。（圖／IG@coachella）
▲BIGBANG科切拉出場順序為，4月12日（星期日）加州時間晚上10點半（綠框處）。（圖／IG@coachella）
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陳雅蘭編輯記者

畢業於中國文化大學廣告系，曾在中天新聞台北地方新聞中心兼職4年，負責新聞剪輯、上字幕、協助製作CG圖卡與新聞帶傳送等工作，累積了紮實的新聞製作與後製經驗。

大學畢業後加入《NOWNEWS今日新聞》，至今深...