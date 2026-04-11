今天是 4 月 11 日，準備迎接新的一週！2026 年 4 月中旬運勢迎來大洗牌，《搜狐網》與資深民俗專家「興趣使然的解籤師」紛紛發布最新生肖運勢預測。其中生肖蛇罕見獲得「雙強認證」，不僅在本週強勢收尾，好運更將無縫接軌至下週，成為近期財富累積速度最快的「吸金王」。
【核心名單】下週 3 生肖財氣升溫！虎、蛇、馬正偏財齊揚
根據《搜狐網》分析，從明天（4/12）開始，整體節奏悄悄加快，以下三個生肖財運進入「衝刺期」，行動力將直接影響荷包厚度：
雙強認證：生肖蛇「本週旺到下週」的關鍵
資深民俗專家在臉書「興趣使然的解籤師」指出，生肖蛇本週（截至 4/11）抽得「上上籤」，其「水到渠成」的氣勢將持續灌注到下週。專家建議生肖蛇在社交場合中應保持熱絡，因「雞犬相聞消息近」，許多重要的財富資訊都藏在日常對話中，投資獲利將明顯翻倍。
回顧與準備：5 生肖好運餘溫 把握今晚轉運
雖然本週（4/5-4/11）已接近尾聲，但根據「興趣使然的解籤師」籤詩，以下生肖若能把握今晚前的最後機會，或參考建議穿著進入下週，仍能延續氣場：
專家提醒：猴、鼠下週宜「蓄勢待發」
在迎接新週之際，民俗專家也提醒生肖猴近期運勢較低迷，諸事不宜，需注意文件備份防止遺失；生肖鼠、龍、雞在下週初期仍處於「中平」階段，適合進修充實自己或進行家庭聚會增進和氣。
《搜狐網》強調，下週財富擴張的關鍵在於「決策速度」，猶豫不決者恐與財神擦身而過。建議各生肖根據自身批示調整心態，準備迎接 4 月中旬的轉運時機。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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根據《搜狐網》分析，從明天（4/12）開始，整體節奏悄悄加快，以下三個生肖財運進入「衝刺期」，行動力將直接影響荷包厚度：
|生肖
|財運關鍵
|具體發財切角
|生肖蛇
|洞察布局
|雙強認證！ 擅長觀察市場空缺並提出競爭力方案。下週「明財與暗財」同步增長，投資布局進入收割期。
|生肖虎
|果斷決策
|職場表現氣勢強，能以高效率完成任務，連動獎金與升遷。偏財靠「直覺」，能精準掌握新興投資契機。
|生肖馬
|貴人商機
|社交活動頻繁，極易在飯局、聚會中遇到貴人帶路，進而開拓新財源。行動力強，讓合作收益快速累積。
資深民俗專家在臉書「興趣使然的解籤師」指出，生肖蛇本週（截至 4/11）抽得「上上籤」，其「水到渠成」的氣勢將持續灌注到下週。專家建議生肖蛇在社交場合中應保持熱絡，因「雞犬相聞消息近」，許多重要的財富資訊都藏在日常對話中，投資獲利將明顯翻倍。
回顧與準備：5 生肖好運餘溫 把握今晚轉運
雖然本週（4/5-4/11）已接近尾聲，但根據「興趣使然的解籤師」籤詩，以下生肖若能把握今晚前的最後機會，或參考建議穿著進入下週，仍能延續氣場：
- 生肖牛、狗、豬： 本週皆獲「上上籤」，牛利置產、狗利簽約、豬則事事亨通。
- 開運色建議： 生肖牛宜穿紅色增強家運；生肖狗穿戴金色增強財運。
- 最後提醒： 生肖兔近期有合作運，若有專業人士提供意見，務必多加聽取。
在迎接新週之際，民俗專家也提醒生肖猴近期運勢較低迷，諸事不宜，需注意文件備份防止遺失；生肖鼠、龍、雞在下週初期仍處於「中平」階段，適合進修充實自己或進行家庭聚會增進和氣。
《搜狐網》強調，下週財富擴張的關鍵在於「決策速度」，猶豫不決者恐與財神擦身而過。建議各生肖根據自身批示調整心態，準備迎接 4 月中旬的轉運時機。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。