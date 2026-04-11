我是廣告 請繼續往下閱讀

▲星乃莉子坦言春藥橋段，是透過色素加糖水去調製，並非真的春藥。（圖／翻攝自星乃莉子X@riko_hoshino）

女優親自回應 揭露道具其實只是糖水

拍攝背後辛勞曝光 從業者分享實際經驗

成人影像作品中經常出現戲劇化情節，其中「少量藥物就能瞬間產生強烈反應」的橋段長期以來引發觀眾質疑，近日有日本網友在社群平台發文，直指這類設定過於浮誇且缺乏真實性，甚至認為相關題材已經被過度使用，讓人產生審美疲勞。對此，女優星乃莉子也在社群上坦言所謂的「春藥」其實是「糖水」，短時間吸引超過千萬次瀏覽。面對網友的疑問，日本女優星乃莉子親自留言回覆，指出拍攝時所使用的所謂「道具」其實只是加入色素的糖水，這個簡單直接的答案迅速在網路上傳開，短時間內吸引超過千萬次瀏覽，許多網友對此感到驚訝，也讓過去對這類情節抱持疑問的人終於獲得解答，進一步理解影像作品中的呈現多半來自演員表現與劇情設計。真相曝光後網路上的反應相當熱烈，有觀眾表示原本的想像被打破，覺得少了一些娛樂性，但也有不少人轉而讚嘆演員的專業能力，認為在沒有實際效果輔助的情況下仍能完成演出，更顯示出高度的表現力，也有人幽默留言希望未來能看到更多幕後揭秘內容，讓觀眾更了解產業的製作流程。除了道具內容引發討論，過去也有從業者分享拍攝現場的實際狀況，顯示工作並非外界想像的輕鬆，例如有台灣從業者曾提到，女優在生理期狀態下仍需完成拍攝，會透過專業方式處理以維持畫面呈現，但過程相當繁瑣且需要耐力。這些分享讓觀眾逐漸意識到，影像背後其實包含不少辛苦與專業分工，隨著社群平台普及，越來越多從業者願意分享拍攝細節，使得產業運作逐漸透明。