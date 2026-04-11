中央氣象署指出今（11）日全台各地天氣持續穩定、高溫炎熱，各地白天高溫普遍來到29至32度，近中午紫外線偏強，甚至可能達到過量至危險級，外出需特別注意防曬。不過民眾要把握這幾天的好天氣了，氣象預報員劉沛滕指出，下一波天氣變化主要落在下週三（15日），屆時將有鋒面通過，北台灣將開始出現降雨情況。此外，「辛樂克」颱風已經在今日凌晨增強為中度颱風，但對台灣沒有影響。

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▲未來一週各地白天偏暖偏熱，11日至14日高溫可達30度上下，15日起北部、宜蘭略降溫，中南部仍維持偏暖天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲未來一週各地白天偏暖偏熱，11日至14日高溫可達30度上下，15日起北部、宜蘭略降溫，中南部仍維持偏暖天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
昨（10）日環境吹西南風，全台熱如盛夏，台東大武高溫來到36.7度、花蓮富里甚至高達37.1度，今明會延續好天氣，預報員劉沛滕表示，在週二（14日）之前各地天氣穩定，整體以偏西南風、暖熱晴朗的天氣為主，台灣上空雲層大致偏少。今（11）日中南部及台東局部地區溫度會再偏高一些，近中午前後紫外線偏強，外出務必做好防曬。各地低溫則為21到23度，日夜溫差較大。

馬祖北側目前有一道鋒面，預期在今晚會稍微接近台灣地區，導致北部與宜花地區雲量逐漸增多，今午後在桃園以北、宜蘭及各山區，以及晚間的北部與宜蘭地區有零星降雨的機率，建議民眾下午出門可攜帶雨具備用。

中颱「辛樂克」最新動向

至於民眾關心的颱風動態，位於關島東南方海面的編號第2604號颱風「辛樂克」（國際命名 SINLAKU），已於今日凌晨2時正式增強為中度颱風。未來預估將朝西北轉北方向前進，對台灣天氣並無直接影響。

一週天氣出爐：週二前暖熱、週三迎鋒面轉雨

未來幾天的高溫與降雨趨勢，明（12）日至週二（14日）全台大多維持晴到多雲的好天氣，高溫預測約在28至32度之間，僅午後山區有零星短暫陣雨，12日清晨北部及東北部亦有些微雨勢。到了14日晚間起，鋒面逐漸接近，桃園以北地區將率先轉為有零星短暫陣雨的天氣。

週三（15日）鋒面正式通過，北部及東北部氣溫稍微下降，高溫降至26至28度，且降雨範圍擴大，包含桃園以北、東半部地區及恆春半島都有局部短暫陣雨，竹苗地區也會有零星降雨，其他地區則為多雲到晴。週四、週五（16日、17日）環境轉吹偏東北風，迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島及北部地區仍有局部或零星短暫陣雨，北部及宜花高溫將進一步降至24至26度左右。

資料來源：中央氣象署

▲未來一週降雨以北部、東半部較明顯，12日至14日天氣相對穩定，15日鋒面通過雨區擴大，16日至17日東半部仍有雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲未來一週降雨以北部、東半部較明顯，12日至14日天氣相對穩定，15日鋒面通過雨區擴大，16日至17日東半部仍有雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...