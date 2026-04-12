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▲張凌赫穿著古裝戴墨鏡意外無違和。（圖／翻攝自IG@zhanglinghe__1230）

▲張凌赫在IG隨手拍就有百萬讚數。（圖／翻攝自IG@zhanglinghe__1230）

張凌赫因《逐玉》謝征一角爆紅，一口氣接到6項新代言，目前總共有20個代言，9號官方公布張凌赫成為墨鏡品牌MOLSION的代言人，而這個品牌已經和肖戰合作5年，沒想到本季結束合作後，品牌火速找上張凌赫，張凌赫也不負眾望，在24小時內就賣出1380萬元（約台幣6000萬元）的銷售額。張凌赫官方微博9日曝光他的全新代言，是知名墨鏡品牌，然而這個品牌的上一個代言人是《藏海傳》的肖戰，雙方已經合作5年之久，即便張凌赫的粉絲數和肖戰相差1500多萬人，不過品牌方卻在與肖戰結束合作後，迅速找上張凌赫成為新代言人，可見他的商業價值已水漲船高。張凌赫也不負眾望，在宣布成為新代言人後，短短1天內就賣出1380萬元（約台幣6000萬元）的銷售額，據悉，張凌赫能奪走肖戰的代言，除了《逐玉》的聲量之外，他在跨年活動中，穿著高訂紅絲絨西裝，搭配墨鏡走秀，替他的神顏加成，而張凌赫在IG也分享了他的新代言，只是隨手自拍幾張，就引來上百萬人點讚，還被封為戴墨鏡最帥的男星。