天氣變熱，許多人開始拿出夏天的薄被子來蓋，不過蓋之前最好洗一洗，以免被子上有灰塵、大量塵蟎，導致過敏，床單、被套也要定期清洗，才不會累積大量塵蟎、皮屑和細菌。但有民眾表示，自己烘被子的時候，被子常常變成「蟬蛹」，全部擠成一團，外面雖然乾了，但中間還是濕濕的，不知道要怎麼辦。對此，萬秀洗衣店三代張瑞夫提供烘被子、被單小秘訣，讓被子不再纏成一團。
用烘衣機被子行程也沒用 全變蟬蛹、小籠包
原PO在Threads表示，自己為了實現在家就能烘被子的夢想，特地購買18KG的大容量熱泵烘衣機，但每次使用「被子行程」，但不管是烘一件雙人夏被，還是雙人床罩組加薄被，甚至是乾的棉被芯熱除蟎，通通都會變成「蟬蛹」。
每次烘完之後，外面乾了，中心還是濕濕的，中途都要自己去翻好幾次，才能讓大件的床單、被子等全乾，想問問是她操作方式不對，還是買到機王了，不知道大家怎麼搞定烘被子的方法。不只原PO有相同困擾，還有其他網友分享自己的烘衣機直接把床包變成「小籠包」。
洗衣店三代教打結再放進去 烘完蓬鬆不擠成一團
有內行網友表示，可能是烘衣機轉速比較快的原因，國際牌的轉動速度比較慢，讓被子等到高點落下的時候，有時間展開來，轉速較快就會很容易捲成團，「國際牌沒有這個問題，我都是隨便捲成一坨丟進去」，還有內行人分享，可以先把被子摺成Z字形，把長條形的被子再摺成Z字形，讓被子變成一個較小的方塊，再放進去烘就可以了。
萬秀洗衣店三代張瑞夫曾在IG分享，烘被單、床單、被子不會捲成團的方法，只要把洗好的被單、床單、被子等，對角各自打一個鬆鬆的活結，放進去烘的時候，先放較小的枕頭套，上面再疊放大的床單、被子等，也可以丟幾顆網球進去幫忙增加阻隔，另外，烘的量最好不要超過烘衣機的一半；最後烘完的床單、被子會變成超蓬鬆，不會纏成一團，打的結也會自動鬆開。
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原PO在Threads表示，自己為了實現在家就能烘被子的夢想，特地購買18KG的大容量熱泵烘衣機，但每次使用「被子行程」，但不管是烘一件雙人夏被，還是雙人床罩組加薄被，甚至是乾的棉被芯熱除蟎，通通都會變成「蟬蛹」。
每次烘完之後，外面乾了，中心還是濕濕的，中途都要自己去翻好幾次，才能讓大件的床單、被子等全乾，想問問是她操作方式不對，還是買到機王了，不知道大家怎麼搞定烘被子的方法。不只原PO有相同困擾，還有其他網友分享自己的烘衣機直接把床包變成「小籠包」。
洗衣店三代教打結再放進去 烘完蓬鬆不擠成一團
有內行網友表示，可能是烘衣機轉速比較快的原因，國際牌的轉動速度比較慢，讓被子等到高點落下的時候，有時間展開來，轉速較快就會很容易捲成團，「國際牌沒有這個問題，我都是隨便捲成一坨丟進去」，還有內行人分享，可以先把被子摺成Z字形，把長條形的被子再摺成Z字形，讓被子變成一個較小的方塊，再放進去烘就可以了。
萬秀洗衣店三代張瑞夫曾在IG分享，烘被單、床單、被子不會捲成團的方法，只要把洗好的被單、床單、被子等，對角各自打一個鬆鬆的活結，放進去烘的時候，先放較小的枕頭套，上面再疊放大的床單、被子等，也可以丟幾顆網球進去幫忙增加阻隔，另外，烘的量最好不要超過烘衣機的一半；最後烘完的床單、被子會變成超蓬鬆，不會纏成一團，打的結也會自動鬆開。