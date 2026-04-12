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▲蕭淑慎（右）罹癌再度動刀，梁軒安（左）陪在身邊照顧她。（圖／梁軒安臉書）

49歲女星蕭淑慎2020年確診十二指腸惡性腫瘤後，癌細胞又轉移到肝臟，讓她一度萬念俱灰，好在這6年在醫師與親友的鼓勵下，蕭淑慎持續服用標靶藥物，直到近日再度動刀切除腫瘤。丈夫梁軒安昨（11）日分享照片，跟大家報平安，表示蕭淑慎正在恢復中。而她在照片中臉色蒼白躺在病床上，難掩憔悴，粉絲也湧入留言祝福她早日康復。蕭淑慎近日再度住院動刀，所幸手術成功。梁軒安昨日也分享夫妻合照報平安，只見蕭淑慎躺在病床上，脖子有插管，她看起來氣色蒼白，整個人瘦了不少，不過精神似乎還不錯，還能對著鏡頭比YA拍照。據《聯合報》報導，梁軒安表示，蕭淑慎罹癌後已經切除了十二指腸、胰臟頭、膽和膽管，以及三分之一的胃，但由於癌細胞又轉移到肝臟，她才不得不再次進行手術；這次手術時長3.5小時，開刀後仍需住院觀察，預計要再住院一周左右。而梁軒安日前才因性侵案遭士林地院判刑4年10個月，但這似乎不影響夫妻感情，梁軒安表示自己已安排律師上訴，近日則親力親為在蕭淑慎身邊照顧，也請了看護和蕭淑慎的爸爸一起輪班。至於岳父有沒有生氣他捲入性侵案，梁軒安說自己和岳父感情好，岳父沒過問這些事，都很相信他。