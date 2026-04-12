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份量比鹽酥雞攤多 沒有油耗味

冷凍區鹽酥雞也好吃 氣炸輕鬆享受

美式賣場好市多（Costco）的熟食受到不少人喜歡，除了經典的熱狗、披薩之外，也會不定期推出新商品，有會員近期發現，好市多內湖店近期開賣「台式無骨鹽酥雞」，一份79元，實際試吃後，大讚「鹹香好吃」，不過有些會員不方便前往內湖店購買，也有會員推薦其他的冷凍炸物，在家裡就能輕鬆享受美味。原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，發現好市多內湖店居然開賣「台式無骨鹽酥雞」，她實際吃過後覺得滿好吃的，雖然味道有點重，不過吃起來沒有油耗味，原PO也指出，聽員工說是鹽酥雞是內湖首賣，一份大約是濃湯杯子的大小，售價是79元。有會員認為，79元有點小貴，不過有吃過的會員表示，份量有比較多，「倒出來份量有比鹽酥雞攤多，本身有調味了沒灑粉，吃起來像綠野農莊」，還有許多人分享試吃心得，「鹹香好吃」、「很台」、「今天去吃還不錯，沒有油耗味」、「好吃，建議買飲料來配更有氣氛」、「薄皮超讚啦」。如果買不到熱食區的台式無骨鹽酥雞也沒關係，有其他會員分享，好市多賣的「卜蜂冷凍無骨香酥雞」，只要簡單氣炸，就能輕鬆在家享受鹽酥雞，鹽酥雞本身就有調味，如果覺得味道不夠，還能自己加胡椒粉、辣粉增添風味。除了「卜蜂冷凍無骨香酥雞」之外，還有會員推薦「大成椒鹽薄皮炸雞」，大讚皮薄多汁，外皮像是傳統炸雞香酥薄脆，裡面的雞肉完全不柴，包裝上建議使用氣炸鍋氣炸27分鐘，實際氣炸大概15分鐘加5分鐘就能金黃油亮。