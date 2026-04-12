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勇士今日先發名單：林志傑、莫巴耶、古德溫、陳又瑋、霍力飛

洋基工程今日先發名單：李漢昇、柯麥隆、陳昱瑞、馬克斯、庫薩斯

▲ 台灣籃壇傳奇「野獸」林志傑將於2026年4月11日、12日，在台北小巨蛋舉辦生涯引退賽。（圖／NOWnews社群中心製圖）

引退系列賽首日賽況 勇士114：95贏球

▲根據官方統計，林志傑今日引退賽單場票房收入達新台幣2000萬元，周邊商品銷售約500萬元，單日總收入突破2500萬元。（圖／富邦勇士提供）

林志傑生涯賺多少？

▲隨著台灣籃球傳奇「野獸」林志傑於台北小巨蛋舉行引退系列賽，其橫跨SBL、CBA及PLG超 20年的職業生涯薪資軌跡也引發熱議。（圖／記者林柏年攝）

林志傑引退賽基本資訊

林志傑引退賽轉播資訊

▲哈孝遠不改幽默本色，喊話傑哥退休後可以「再多生幾個小野獸」為國爭光。（圖／記者林柏年攝）

籃壇傳奇「野獸」林志傑的引退系列賽，今（12）日將在台北小巨蛋迎來最終戰。昨日系列賽首戰林志傑才以本季新高21分、首節4記三分球的瘋狂表現，率領臺北富邦勇士擊潰龍頭領航猿，並在場上再度上演經典的「野獸怒吼」，今日交手洋基工程預計再掀起另一波高潮。《NOWnews》為讀者帶來野獸引退系列賽最終戰的不斷更新賽況。這場引退系列賽的首戰，林志傑將「野獸魂」發揮得淋漓盡致。開賽僅幾分鐘，他便彷彿重回巔峰，首節三分球3投全中、個人包辦全隊前11分，並在進球後對著滿場1萬3500名球迷發出招牌的「野獸怒吼」，瞬間讓小巨蛋陷入藍色瘋狂。在林志傑單節狂砍16分的火力帶動下，臺北富邦勇士半場就建立起超過20分的領先優勢。然而比賽進入第三節卻火藥味十足，林志傑先是在爭搶籃板時遭李家慷衝撞重摔在地，隨後領航猿中鋒阿提諾（William Artino）竟故意跨越其身體。這一挑釁舉動讓一向沈穩的林志傑罕見暴怒，起步與對方激烈對峙，總教練許晉哲更為了保護子弟兵衝上場抗議，雙方球員一度推擠衝突，讓引退賽氣氛緊繃至最高點。所幸衝突並未影響勇士鬥志，加上洋將古德溫（Archie Goodwin）轟下全場最高38分助威，勇士終場以114：95擊潰龍頭領航猿。比賽末段，林志傑在英雄式的歡呼聲中退場，留下21分、4記三分球的亮眼數據，用一場大勝與全場「起立致敬」的掌聲，為職業生涯倒數畫下最熱血的註解。隨著台灣籃球傳奇「野獸」林志傑於台北小巨蛋舉行引退系列賽，其橫跨SBL、CBA及PLG超 20年的職業生涯薪資軌跡也引發熱議。林志傑從台啤時期的百萬年薪起家，到西進CBA效力浙江廣廈10年間，身價躍升至千萬台幣等級，傳聞巔峰期更曾婉拒山西汾酒開出的2200萬年薪合約。2019年返台加盟富邦勇士後，更以推估近千萬元的價碼拉高本土球員薪資天花板。業界保守估計，林志傑職業生涯總收入約落在1.7億至2億台幣之間，不僅寫下台籃最高薪傳奇，其身價演進史更見證了台灣籃球近20年來的市場發展與變遷。引退賽日期：4月11日、12日引退賽地點：台北小巨蛋售票時間：13:30開放進場：14:00比賽時間：17:00售票地點：北6門5號售票口有線電視｜民視151、MOD 361頻道、momoTV網路｜P. LEAGUE+ 官方Youtube頻道、OTT 四季線上