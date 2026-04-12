2026年白沙屯媽祖徒步進香活動將在今（12）日深夜起駕，報名人數超過46萬人，創下新紀錄，不過信眾在跟隨粉紅超跑進香時，將面對白天飆破30度的高溫，要特別注意身體狀況，尤其是中暑情況，臉書粉專「消防神主牌」發文提醒，中暑有分「正常中暑」和「熱中暑」，其中遇到「熱中暑」要特別注意，很容易對身體造成永久損害。
沒流汗是緊急狀況！核心溫度飆升 損傷不可逆
「消防神主牌」在臉書粉專發文指出，正常的中暑會大量的流汗、頭暈、虛弱，這時候身體在努力散熱，只要到陰涼處好好休息、補水，幫身體散熱就會好轉；但「熱中暑」身體會停止流汗，代表身體的散熱機制已經崩潰，汗腺停止工作，皮膚會變得乾燥、發燙、發紅，身體的核心溫度會在沒有任何散熱功能的狀況下，持續飆升。
只要身體核心溫度超過40度，大腦就會開始受損，器官也會開始衰竭、凝血功能開始崩潰，這個過程是不可逆的，而且進展速度很快，如果沒有馬上把溫度降下來，就算送到醫院也有可能來不及。「消防神主牌」透露，他曾在救護現場遇到熱中暑案例，當時患者躺在地上，皮膚乾熱，整個人燒得像一塊熱石頭，沒有留一滴汗，眼神渙散，旁邊的人表示，患者剛才還在說話，然後突然就倒了，這就是熱中暑急性發作的樣子。
熱中暑要快降溫！迅速撥打119送醫治療
「消防神主牌」提醒，如果遇到有人停止流汗、皮膚乾熱發紅、意識開始改變、說話開始不清楚，這是就是熱中暑的症狀，要緊急降溫，首先要先把熱中暑的人移到陰涼通風的地方，解開緊身衣物，讓皮膚儘量暴露在空氣中，再用任何可以降溫的方式幫患者降溫，像是在患者身上澆大量的水，用扇子搧風，讓水分蒸發帶走熱能，如果有冰塊、冰敷袋，可放在頸部、腋下、鼠蹊部，這些地方有大血管通過，冷卻血液可以更快降低核心體溫，同時打119、不要等。
如果熱中暑的人已經意識不清，不要試圖灌水，可能會嗆進氣管，儘量讓患者側躺，保持呼吸道暢通，並持續為患者降溫，等待救護人員到場接手。消防神主牌強調，降溫跟打119急救要同時進行，降溫是目前能做的最重要的事，但是熱中暑需要到醫院進行後續處置。
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「消防神主牌」在臉書粉專發文指出，正常的中暑會大量的流汗、頭暈、虛弱，這時候身體在努力散熱，只要到陰涼處好好休息、補水，幫身體散熱就會好轉；但「熱中暑」身體會停止流汗，代表身體的散熱機制已經崩潰，汗腺停止工作，皮膚會變得乾燥、發燙、發紅，身體的核心溫度會在沒有任何散熱功能的狀況下，持續飆升。
只要身體核心溫度超過40度，大腦就會開始受損，器官也會開始衰竭、凝血功能開始崩潰，這個過程是不可逆的，而且進展速度很快，如果沒有馬上把溫度降下來，就算送到醫院也有可能來不及。「消防神主牌」透露，他曾在救護現場遇到熱中暑案例，當時患者躺在地上，皮膚乾熱，整個人燒得像一塊熱石頭，沒有留一滴汗，眼神渙散，旁邊的人表示，患者剛才還在說話，然後突然就倒了，這就是熱中暑急性發作的樣子。
「消防神主牌」提醒，如果遇到有人停止流汗、皮膚乾熱發紅、意識開始改變、說話開始不清楚，這是就是熱中暑的症狀，要緊急降溫，首先要先把熱中暑的人移到陰涼通風的地方，解開緊身衣物，讓皮膚儘量暴露在空氣中，再用任何可以降溫的方式幫患者降溫，像是在患者身上澆大量的水，用扇子搧風，讓水分蒸發帶走熱能，如果有冰塊、冰敷袋，可放在頸部、腋下、鼠蹊部，這些地方有大血管通過，冷卻血液可以更快降低核心體溫，同時打119、不要等。
如果熱中暑的人已經意識不清，不要試圖灌水，可能會嗆進氣管，儘量讓患者側躺，保持呼吸道暢通，並持續為患者降溫，等待救護人員到場接手。消防神主牌強調，降溫跟打119急救要同時進行，降溫是目前能做的最重要的事，但是熱中暑需要到醫院進行後續處置。
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