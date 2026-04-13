5月報稅季就快要到了！納稅人都很關心如何節省稅金，其中租屋族最關心租金如何抵稅，從去年開始，租金可算在「特別扣除額」中，只要家庭無自住房屋、符合排富門檻，就能憑租賃合約、房租付款證明申報，房東不能阻止。台灣房屋根據財政部資料統計，2023年度共有約3萬戶申報綜所稅租金支出，比起前一年度2.6萬戶，年增約2成，而申報租金總金額也突破30億元，年增21.1%。其中台北市不論申報戶數還是總金額，均為全國冠軍，但年增幅僅約11%，成長幅度反而居六都之末。
房租抵稅上限18萬元 附2文件就能申報
綜合所得稅即將在5月開徵，原本房屋租金在列舉扣除額項目，申報時只能在列舉和標準扣除額中擇一，2025年報稅時，2024年1月1日起的租金，改為「特別扣除額」，房租特別扣除額上限也調高到18萬元，申報人沒有持有房屋，而是租房居住，只要提供租賃契約書、支付租金的付款證明影本（像是出租人簽收的收據、自動櫃員機轉帳交易明細表或匯款證明）就可以申請抵稅。
申請租金抵稅應附資料
1、承租房屋的租賃契約書及支付租金的付款證明影本（像是出租人簽收的收據、自動櫃員機轉帳交易明細表或匯款證明）。
2、租屋必須是「自住需求」使用，非營業使用，租屋人需是納稅人自己、配偶或受撫養的直系親屬；如果沒有設籍在租屋處，也可以提供自住切結書。
申請租金抵稅限制
1、納稅義務人、配偶或受扶養親屬在中華民國境內擁有房屋。
2、當年度綜合所得稅稅率在20％以上。
3、股利及盈餘按28%稅率分開計稅者。
4、2024年基本所得額超過750萬元。
有以上情況之一者，不可申請租金抵稅。
綜合所得稅計算方式
📍步驟1：先算所得淨額
所得淨額=所得總額-免稅額-扣除額（標準或列舉2擇1）- 特別扣除額 - 基本生活費差額
📍步驟2：再算應納稅額
應納稅額=所得淨額x適用稅率-累進差額
📍步驟3：最後算要繳多少
應繳（退）稅額=應納稅額-扣繳稅額及可扣抵稅額
台北租賃市場成熟、成長幅度不大 台中、桃園增長快速
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，早年房東沒有申報租金收入的習慣，所以房客想申報租金支出抵稅，常會因房東擔心租金收入曝光而受阻，但近年政府為保障租屋族權益，強化法規及查核，2018年明令房東不得禁止房客報稅，2022到2023年擴大辦理300億租金補貼，更進一步要求房東不得禁止房客申辦租金補貼，且新世代房東也越來越有如實報稅的觀念，讓房客申報租金支出的情況逐年增加，提升租屋市場的透明化程度。
觀察六都的租金支出申報狀況，台北市的申報戶數與金額，都長年居全國之首，但成長幅度卻遠遠落後其他都會。台中、桃園則快速成長，申報戶數年增率都超過25%，增幅領跑六都。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北租市發展較其他都會區久遠且健全，租屋族報稅的觀念也更早成熟，加上台北的租金水位遠高於其他縣市，房客申報租金支出抵稅的需求也較大，因此申報戶數長年領軍全國，也因為台北租賃市場成熟、穩定性高，使台北市場起伏不大，增幅也較少。
成長幅度高的台中與桃園，都是在少子化之下，國內少數保持人口正成長的都會。人口的增加，讓兩地的租賃市場發展越來越蓬勃，且台中、桃園為六都中青年比例較高的都會，許多年青房客對報稅權益的重視程度高，申報租金支出的戶數成長也因而更加明顯。
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綜合所得稅即將在5月開徵，原本房屋租金在列舉扣除額項目，申報時只能在列舉和標準扣除額中擇一，2025年報稅時，2024年1月1日起的租金，改為「特別扣除額」，房租特別扣除額上限也調高到18萬元，申報人沒有持有房屋，而是租房居住，只要提供租賃契約書、支付租金的付款證明影本（像是出租人簽收的收據、自動櫃員機轉帳交易明細表或匯款證明）就可以申請抵稅。
申請租金抵稅應附資料
1、承租房屋的租賃契約書及支付租金的付款證明影本（像是出租人簽收的收據、自動櫃員機轉帳交易明細表或匯款證明）。
2、租屋必須是「自住需求」使用，非營業使用，租屋人需是納稅人自己、配偶或受撫養的直系親屬；如果沒有設籍在租屋處，也可以提供自住切結書。
1、納稅義務人、配偶或受扶養親屬在中華民國境內擁有房屋。
2、當年度綜合所得稅稅率在20％以上。
3、股利及盈餘按28%稅率分開計稅者。
4、2024年基本所得額超過750萬元。
有以上情況之一者，不可申請租金抵稅。
綜合所得稅計算方式
📍步驟1：先算所得淨額
所得淨額=所得總額-免稅額-扣除額（標準或列舉2擇1）- 特別扣除額 - 基本生活費差額
📍步驟2：再算應納稅額
應納稅額=所得淨額x適用稅率-累進差額
📍步驟3：最後算要繳多少
應繳（退）稅額=應納稅額-扣繳稅額及可扣抵稅額
台北租賃市場成熟、成長幅度不大 台中、桃園增長快速
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，早年房東沒有申報租金收入的習慣，所以房客想申報租金支出抵稅，常會因房東擔心租金收入曝光而受阻，但近年政府為保障租屋族權益，強化法規及查核，2018年明令房東不得禁止房客報稅，2022到2023年擴大辦理300億租金補貼，更進一步要求房東不得禁止房客申辦租金補貼，且新世代房東也越來越有如實報稅的觀念，讓房客申報租金支出的情況逐年增加，提升租屋市場的透明化程度。
觀察六都的租金支出申報狀況，台北市的申報戶數與金額，都長年居全國之首，但成長幅度卻遠遠落後其他都會。台中、桃園則快速成長，申報戶數年增率都超過25%，增幅領跑六都。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北租市發展較其他都會區久遠且健全，租屋族報稅的觀念也更早成熟，加上台北的租金水位遠高於其他縣市，房客申報租金支出抵稅的需求也較大，因此申報戶數長年領軍全國，也因為台北租賃市場成熟、穩定性高，使台北市場起伏不大，增幅也較少。