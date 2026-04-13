有民眾表示，自己想買一間小宅，卻被爸媽嫌棄太小，並質疑結婚、生小孩怎麼辦，讓他很困擾。對此，房市專家「賣厝阿明」表示，應該先問自己3個問題，再來決定買多少坪數的房子。現在受到房價、居住人口影響，房子越買越小，根據永慶房屋統計，2020和2025這5年間，六都小宅交易占比皆達3成以上，其中台北市占比達50.3%，超過半數是小宅。
長輩嫌小宅不夠住 專家建議先溝通、別買負擔不起的房
房產專家「賣厝阿明」在臉書粉專分享，有民眾詢問自己看上一間小宅，卻被爸媽嫌太小，指出「結婚、生小孩怎麼辦」，讓他相當困擾，「聽爸媽的結果買不起，不聽爸媽的又怕被唸一輩子。到底要聽誰的？」賣厝阿明表示，現在很多長輩的觀念其實很簡單，認為買房是一輩子的事情，要考量未來10年、20年的生活，若加上一起同住的空間，所以至少要2、3房空間才夠。
賣厝阿明指出，長輩的擔憂不是完全沒道理，若未來結婚生子，小宅的確有不夠住的可能，到時候換房又會遇到不少問題，像是房價漲跌、搬家成本等，長輩會覺得最好能一次到位，不過年輕人想的是錢包深度跟不上，畢竟每個月房貸壓力是自己承擔，生活品質也是自己在面對，建議可跟長輩好好溝通。
但如果頭期款有一部分是爸媽幫忙出的，出錢的人有意見，其實很正常，這時候就要想清楚一件事：你要的是「爸媽的資金加他們的規劃」，還是「自己的資金加自己的決定」，有人先買小宅，結婚生子後再買大房，小宅出租賺收益；也有人硬著頭皮買3房，結果生活壓力大，一個人住3房也覺得空蕩。賣厝阿明表示，與其一直糾結「到底要聽誰的」，不如先問自己3個問題：
1、小宅地段好不好？未來好不好轉手？
2、房貸壓力會不會影響你的生活品質？
3、你願不願意為了「未來可能發生的事情」，放棄現在能負擔的選擇？
北市2筆房屋交易有就有1間小宅 新竹不到3成
現在房價高漲、居住人口結構改變等，讓新建案小宅化越來越明顯，永慶房產集團比較2020和2025這5年間六都和新竹縣市30坪以下小宅，與超過30坪非小宅交易占比及價差變化。數據顯示，六都小宅交易占比皆達3成以上，其中台北市占比達50.3%，超過半數是小宅，新北市則達46%，僅剩新竹縣市仍在3成以下。
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，雙北市小宅交易占比提升，主要是近年家庭人口數變少，加上房價高昂，購屋族在預算限制下轉向小坪數產品。新北與台北緊密的交通連結，吸引北市外溢的自住需求移入，加上重劃區開發帶動小宅供給增加，進一步推升新北小宅交易占比。
新竹高收入族群多 非小宅單價比小宅高
雖然新竹小宅交易占比雖僅25.5%，為榜上最低，但近5年仍增加6.5個百分點，增幅僅次於雙北。陳金萍指出，新竹過去以科技業高所得族群為主，購屋偏好中大坪數產品，使小宅占比較低；不過隨房價快速上漲，購屋門檻提高，高薪族群也需在預算與空間取捨，加上就業人口移入，帶動小坪數需求成長。
在房價方面，小宅與非小宅呈現南北分化。整體而言，小宅需求較強的區域，其單價甚至高於非小宅，且差距持續擴大；反之，需求相對較低區域，小宅單價仍低於大坪數產品，但差距逐步收斂。陳金萍表示，新竹縣市由於有較多高收入族群，30坪以上的住宅成區域的主流產品，因此出現非小宅平均單價比小宅貴的現象。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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房產專家「賣厝阿明」在臉書粉專分享，有民眾詢問自己看上一間小宅，卻被爸媽嫌太小，指出「結婚、生小孩怎麼辦」，讓他相當困擾，「聽爸媽的結果買不起，不聽爸媽的又怕被唸一輩子。到底要聽誰的？」賣厝阿明表示，現在很多長輩的觀念其實很簡單，認為買房是一輩子的事情，要考量未來10年、20年的生活，若加上一起同住的空間，所以至少要2、3房空間才夠。
賣厝阿明指出，長輩的擔憂不是完全沒道理，若未來結婚生子，小宅的確有不夠住的可能，到時候換房又會遇到不少問題，像是房價漲跌、搬家成本等，長輩會覺得最好能一次到位，不過年輕人想的是錢包深度跟不上，畢竟每個月房貸壓力是自己承擔，生活品質也是自己在面對，建議可跟長輩好好溝通。
但如果頭期款有一部分是爸媽幫忙出的，出錢的人有意見，其實很正常，這時候就要想清楚一件事：你要的是「爸媽的資金加他們的規劃」，還是「自己的資金加自己的決定」，有人先買小宅，結婚生子後再買大房，小宅出租賺收益；也有人硬著頭皮買3房，結果生活壓力大，一個人住3房也覺得空蕩。賣厝阿明表示，與其一直糾結「到底要聽誰的」，不如先問自己3個問題：
1、小宅地段好不好？未來好不好轉手？
2、房貸壓力會不會影響你的生活品質？
3、你願不願意為了「未來可能發生的事情」，放棄現在能負擔的選擇？
現在房價高漲、居住人口結構改變等，讓新建案小宅化越來越明顯，永慶房產集團比較2020和2025這5年間六都和新竹縣市30坪以下小宅，與超過30坪非小宅交易占比及價差變化。數據顯示，六都小宅交易占比皆達3成以上，其中台北市占比達50.3%，超過半數是小宅，新北市則達46%，僅剩新竹縣市仍在3成以下。
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，雙北市小宅交易占比提升，主要是近年家庭人口數變少，加上房價高昂，購屋族在預算限制下轉向小坪數產品。新北與台北緊密的交通連結，吸引北市外溢的自住需求移入，加上重劃區開發帶動小宅供給增加，進一步推升新北小宅交易占比。
雖然新竹小宅交易占比雖僅25.5%，為榜上最低，但近5年仍增加6.5個百分點，增幅僅次於雙北。陳金萍指出，新竹過去以科技業高所得族群為主，購屋偏好中大坪數產品，使小宅占比較低；不過隨房價快速上漲，購屋門檻提高，高薪族群也需在預算與空間取捨，加上就業人口移入，帶動小坪數需求成長。
在房價方面，小宅與非小宅呈現南北分化。整體而言，小宅需求較強的區域，其單價甚至高於非小宅，且差距持續擴大；反之，需求相對較低區域，小宅單價仍低於大坪數產品，但差距逐步收斂。陳金萍表示，新竹縣市由於有較多高收入族群，30坪以上的住宅成區域的主流產品，因此出現非小宅平均單價比小宅貴的現象。
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