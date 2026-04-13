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長輩嫌小宅不夠住 專家建議先溝通、別買負擔不起的房

北市2筆房屋交易有就有1間小宅 新竹不到3成

▲2020年、2025年六都加新竹30坪以下小宅交易占比變化。（圖／永慶房屋提供）

新竹高收入族群多 非小宅單價比小宅高