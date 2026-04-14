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未婚生子法律怎麼看？「認領」最重要

台灣知名名媛、微風集團董事長夫人孫芸芸，日前到澳洲陪伴26歲未婚長女廖思惟生產，傳出孩子的生父已經和廖思惟分手，由廖思惟獨自生產、扶養孩子。消息傳出後，外界對於未婚生子，法律上的責任有許多疑問，律師蘇家宏表示，重點不在未婚，而是有一個可愛的寶寶誕生，他也分享4個處理方式，讓孩子更有保障。律師蘇家宏表示，微風集團小公主廖思惟在澳洲未婚生子消息傳出後，很多朋友問他，「如果遇到未婚生子、甚至在孕期中分手，法律上該怎麼看？」蘇家宏指出，其實重點不在未婚，重點在「生子」，有一個可愛的寶寶誕生，值得慶賀，他也分享4個處理方式，讓孩子更有保障：1、：在法律上，未婚生下的孩子與生母有自然血親關係，但與生父之間，必須透過「認領」（或經由訴訟判決確定）才能建立法律上的父子關係，因此建議孩子的生父可認領孩子，讓孩子在法律上是有父母的。2、：法律上規定父母對子女有共同扶養義務，即使沒有婚姻關係，生父也必須分擔扶養費。扶養費不是給生母的補償，而是確保孩子能擁有穩定的生活品質與教育資源。而扶養費是以孩子的真實需要，再依照父母各自的經濟能力比例分擔。3、：只要經過法律上的認領，非婚生子女與婚生子女能完全享有相同的繼承權，代表生父未來的財產，孩子同樣有權繼承。如果生父有其他子女，而這些子女中有人未婚、無子女，認領的孩子和這些子女屬於同父異母的手足，在繼承法上屬於第三順位繼承人。4、：法律上父母對於未成年人有親權（俗稱監護權），也有「探視權」，這是為了讓孩子能健康平安的成長，孩子需要母親，更需要父親。