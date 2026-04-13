難道過世後還要上班嗎？最近有民眾發現，燒給離世親友紙紮建築，居然出現「紙紮派出所」！原本是讓往生者到另一個世界安心居住的紙紮屋，卻有派出所版本，擬真的紅色磚牆外觀，讓不少在職的警察超傻眼，大嘆：「走了還要當牛馬，太慘了」、「掛了還要輪班」。
紙紮建築驚見警察局 他笑「沒人百年後還想執勤」
臉書粉專「靠北police」日前分享，在網路上看到販賣「紙紮派出所」，做工精緻，而且滿像的，但心情感到很複雜，「靠北police」引用道家對生死的觀點「生為徭役，死為休息」，指出人生在世就像服勞役奔波勞碌，死亡就像卸除重擔，回到永恆的平靜和休息。
不過這款「紙紮派出所」出現，似乎代表警察百年後，還需要到另一個世界當警察，「靠北police」也笑說「應該沒有同仁百年過後，還想到下面當警察，況且閻羅王自己就有七爺八爺、黑白無常、牛頭馬面、日夜游巡、勾魂使者，應該不用咱們警察同仁去湊熱鬧」。
製作精細、完美復刻派出所 基層警察嘆：好殘忍
只見這款客製化的「紙紮派出所」，完美復刻真實派出所的紅色磚牆，屋頂上也有國旗和警徽，就連派出所外面的階梯、無障礙通道都有做出來，甚至地上的「警車專用停車位」也有，雖然紙紮展現台灣的喪葬文化，不過對於日夜辛苦的基層警察來說，「紙紮派出所」可能是真正的「地獄」。
PO文一出讓許多警員、網友紛紛留言，「好殘忍，掛了還要值宿，走了還要當牛馬，太慘了」、「有人燒這個給我，一定咒他下輩子當警察」、「這是要詛咒別人用的嗎」、「沒降半旗，申誡一支」、「可悲的社畜人生」、「這個感覺是搭配豪宅一起，豪宅旁的確需要一間」、「掛了還要輪班」。
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臉書粉專「靠北police」日前分享，在網路上看到販賣「紙紮派出所」，做工精緻，而且滿像的，但心情感到很複雜，「靠北police」引用道家對生死的觀點「生為徭役，死為休息」，指出人生在世就像服勞役奔波勞碌，死亡就像卸除重擔，回到永恆的平靜和休息。
不過這款「紙紮派出所」出現，似乎代表警察百年後，還需要到另一個世界當警察，「靠北police」也笑說「應該沒有同仁百年過後，還想到下面當警察，況且閻羅王自己就有七爺八爺、黑白無常、牛頭馬面、日夜游巡、勾魂使者，應該不用咱們警察同仁去湊熱鬧」。
只見這款客製化的「紙紮派出所」，完美復刻真實派出所的紅色磚牆，屋頂上也有國旗和警徽，就連派出所外面的階梯、無障礙通道都有做出來，甚至地上的「警車專用停車位」也有，雖然紙紮展現台灣的喪葬文化，不過對於日夜辛苦的基層警察來說，「紙紮派出所」可能是真正的「地獄」。
PO文一出讓許多警員、網友紛紛留言，「好殘忍，掛了還要值宿，走了還要當牛馬，太慘了」、「有人燒這個給我，一定咒他下輩子當警察」、「這是要詛咒別人用的嗎」、「沒降半旗，申誡一支」、「可悲的社畜人生」、「這個感覺是搭配豪宅一起，豪宅旁的確需要一間」、「掛了還要輪班」。