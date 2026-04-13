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今年的爆款陸劇《逐玉》今（13）晚舉辦慶功宴，張凌赫在台上發表感言，講到大家4個月以來拍攝的辛勞以及能有這麼好的收視，他忍不住哽咽，淚水在眼眶打轉，張凌赫坦言，《逐玉》是很難得的戲，尤其在劇裡的「西固巷」，和田曦薇過了一段真情實感的日子，讓他非常難忘。張凌赫在慶功宴上提到，拍《逐玉》的日子非常難忘，尤其打仗戲特別辛苦，但回到西固巷，「跟小田、跟大家一起拍戀愛戲、那段真情實感的日子，在我心中是很難忘的。」他也提到這兩年市場艱難，《逐玉》的出現給了他信心，也給了許多老闆、觀眾信心，「長劇是有可能再掀起風潮的。」尤其想到工作人員背後的努力，張凌赫忍不住哽咽，眼眶瞬間泛紅，台下給他掌聲鼓勵，他才又接著說，「希望後面會有更多作品帶給大家，大家一起努力吧，至少不讓觀眾失望。」本來以為演講要結束了，結果張凌赫竟然宣傳起自己的新戲《這一秒過火》跟《歸鸞》，把所有人逗樂，最後張凌赫承諾粉絲，「我會多多營業的！謝謝大家。」