才4月天氣就好熱！根據中央氣象署指出，今（14）日南部近山區高溫可達36度以上，不過有民眾表示，自己在4月開冷氣，卻被親戚碎念「才4月就在吹冷氣，浪費電又浪錢」，讓他感到疑惑，以前的人比較耐熱？現在不開冷氣真的沒辦法。開冷氣怕電費暴增？許多達人推薦冷氣省電方法，經濟部能源署也認證有效。
4月開冷氣被親戚嫌爆 眾認：以前較不熱
原PO在PTT發文表示，清明節掃墓和親戚聊天的時候，看到他開冷氣，就開始說他們以前都不吹冷氣，也是這樣過日子，並嫌棄現在年輕人這麼不耐熱，還有其他親戚說「才4月就在吹冷氣，浪費電又浪費錢」。讓原PO質疑「以前的人真的比較耐熱嗎」，現在這種天氣沒吹冷氣，他真的沒辦法，「而且以前冷氣電費是多貴，家裡兩台大金隨便吹都不關頂多2000塊，不知道以前他們沒冷氣都怎麼活的？」
對此，許多網友紛紛表示，「以前沒這麼熱，30度就很熱了」、「現在莫名其妙就可以到40度」、「以前沒有這麼熱，夏夜晚風是真的涼」、「以前沒這麼多家電」、「我國小的時候32、33度很可能是整個夏天最高溫」，認為受到氣候變化影響，現在夏天已經越來越熱。
冷氣省電3招：清濾網、設26度以上、裝遮光窗簾
特力屋內湖店社區管家黃智延表示，想要吹冷氣省電，除了清潔冷氣之外，開機後的環境控制也很重要，經濟部能源署也認證，每2到3周清潔一次濾網，一年以來可以節省10％用電量。
📌省電法1：定期洗濾網
大量的灰塵、棉絮堆積在濾網上，就會像給家電戴上口罩，進風會變得困難，機器需要用力運轉才能達到效果，增加馬達的負荷。經濟部能源署建議，每2到3周就清洗一次，一年可以節省約10％的用電量。用清水或中性清潔劑輕輕刷洗濾網，再把濾網陰乾，等濾網完全乾燥再裝回去，以免冷氣發霉。
清洗時記得先把冷氣關機，打開冷氣機外殼，將濾網輕輕拆下，以清水或中性清潔劑輕柔沖洗，避免硬刷或化學藥劑。洗淨後記得陰乾，千萬別直接曝曬，以免濾網變形影響使用效果。再把濾網裝回即可，記得濾網要完全乾燥，以免冷氣機發霉。
📌省電法2：溫度設26度以上、搭配風扇
冷氣溫度最好設定在26到28度，台電也表示，溫度調高1度就可以省下6％的電力，再搭配循環扇或風扇，可提高冷房效果，讓空間更快變冷。
📌省電法3：阻擋熱能進入空間
特力屋內湖店社區管家黃智延指出，開冷氣之前要確認門窗有沒有關緊，若門縫過大，可加裝密封條，阻擋冷氣外洩，並拉上遮光窗簾，只要讓陽光不要直射進屋內，就能降低室內溫度約3到5度，降低冷氣運轉的負擔。
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原PO在PTT發文表示，清明節掃墓和親戚聊天的時候，看到他開冷氣，就開始說他們以前都不吹冷氣，也是這樣過日子，並嫌棄現在年輕人這麼不耐熱，還有其他親戚說「才4月就在吹冷氣，浪費電又浪費錢」。讓原PO質疑「以前的人真的比較耐熱嗎」，現在這種天氣沒吹冷氣，他真的沒辦法，「而且以前冷氣電費是多貴，家裡兩台大金隨便吹都不關頂多2000塊，不知道以前他們沒冷氣都怎麼活的？」
對此，許多網友紛紛表示，「以前沒這麼熱，30度就很熱了」、「現在莫名其妙就可以到40度」、「以前沒有這麼熱，夏夜晚風是真的涼」、「以前沒這麼多家電」、「我國小的時候32、33度很可能是整個夏天最高溫」，認為受到氣候變化影響，現在夏天已經越來越熱。
特力屋內湖店社區管家黃智延表示，想要吹冷氣省電，除了清潔冷氣之外，開機後的環境控制也很重要，經濟部能源署也認證，每2到3周清潔一次濾網，一年以來可以節省10％用電量。
📌省電法1：定期洗濾網
大量的灰塵、棉絮堆積在濾網上，就會像給家電戴上口罩，進風會變得困難，機器需要用力運轉才能達到效果，增加馬達的負荷。經濟部能源署建議，每2到3周就清洗一次，一年可以節省約10％的用電量。用清水或中性清潔劑輕輕刷洗濾網，再把濾網陰乾，等濾網完全乾燥再裝回去，以免冷氣發霉。
清洗時記得先把冷氣關機，打開冷氣機外殼，將濾網輕輕拆下，以清水或中性清潔劑輕柔沖洗，避免硬刷或化學藥劑。洗淨後記得陰乾，千萬別直接曝曬，以免濾網變形影響使用效果。再把濾網裝回即可，記得濾網要完全乾燥，以免冷氣機發霉。
冷氣溫度最好設定在26到28度，台電也表示，溫度調高1度就可以省下6％的電力，再搭配循環扇或風扇，可提高冷房效果，讓空間更快變冷。
📌省電法3：阻擋熱能進入空間
特力屋內湖店社區管家黃智延指出，開冷氣之前要確認門窗有沒有關緊，若門縫過大，可加裝密封條，阻擋冷氣外洩，並拉上遮光窗簾，只要讓陽光不要直射進屋內，就能降低室內溫度約3到5度，降低冷氣運轉的負擔。