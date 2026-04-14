美式賣場好市多（Costco）向來以商品種類多元、份量大且價格實惠著稱。在 Google Trends 關鍵字「果醬」的帶動下，一款「法國無花果醬」成為全台會員的瘋搶目標 。這款由網紅廚師「阿辰師（周胤辰）」力推的神級醬料，不只因低於法國當地的驚人價差引發熱議 ，更意外釣出內行老饕分享「加進雞湯」的隱藏版吃法，讓這款果醬瞬間在美食圈炸開討論。
法國高級食材驚見「甜甜價」 網紅廚師大讚不可思議
網紅廚師「阿辰師」近日於粉專分享，他在台灣好市多發現一款「法國進口無花果果醬」，一罐售價僅 198 元，甚至比常見的草莓醬更便宜 。阿辰師驚呼，無花果醬在法國被視為高階且受歡迎的果醬，售價通常偏高，這款商品在台灣的訂價讓他感到「有點不合理」且「CP 值超高」 。
他指出，無花果醬在法式料理中具備特定地位，最經典的講究吃法是搭配「肥鴨肝」（Foie gras） 。日常居家享用時，則推薦抹在麵包上、加點奶油或搭配硬質起司，都能展現豐富的層次感 。
老饕隱解吃法：果醬竟能入雞湯？
貼文曝光後，吸引不少內行網友分享創意用途。有老饕直言這款果醬是「隱藏版調味神器」，拿來加入「剝皮辣椒雞湯」效果驚人，能有效舒緩辣度並增加湯頭鮮甜 。此外，也有人推薦搭配優格或是抹在白吐司上夾入起司片，口感穩定且百吃不厭 。
同場加映：白飯小偷「堅果辣醬」百搭超涮嘴
除了果醬之外，另一款「香辣五仁堅果醬」也在「Costco好市多 商品經驗老實說」社團引發熱議。網友分享，這款辣醬充滿濃郁椒麻香氣，內含杏仁片、腰果、花生及芝麻，口感脆口且鹹香入味，被封為「白飯小偷」 。
該款醬料用途極廣，民眾常用於製作紅油抄手、拌麵或火鍋沾醬 。甚至有網友分享自製「口水雞」料理，在雞腿肉上淋上堅果辣醬再撒香菜，便能輕鬆重現餐廳級美味 。
這波由好市多帶起的醬料選購潮，不僅展示了進口食材在台灣市場的價格優勢，更透過網友與專家的創意吃法，讓原本平凡的醬料成為 2026 年春季最熱門的餐桌主角。
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網紅廚師「阿辰師」近日於粉專分享，他在台灣好市多發現一款「法國進口無花果果醬」，一罐售價僅 198 元，甚至比常見的草莓醬更便宜 。阿辰師驚呼，無花果醬在法國被視為高階且受歡迎的果醬，售價通常偏高，這款商品在台灣的訂價讓他感到「有點不合理」且「CP 值超高」 。
老饕隱解吃法：果醬竟能入雞湯？
貼文曝光後，吸引不少內行網友分享創意用途。有老饕直言這款果醬是「隱藏版調味神器」，拿來加入「剝皮辣椒雞湯」效果驚人，能有效舒緩辣度並增加湯頭鮮甜 。此外，也有人推薦搭配優格或是抹在白吐司上夾入起司片，口感穩定且百吃不厭 。
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除了果醬之外，另一款「香辣五仁堅果醬」也在「Costco好市多 商品經驗老實說」社團引發熱議。網友分享，這款辣醬充滿濃郁椒麻香氣，內含杏仁片、腰果、花生及芝麻，口感脆口且鹹香入味，被封為「白飯小偷」 。
該款醬料用途極廣，民眾常用於製作紅油抄手、拌麵或火鍋沾醬 。甚至有網友分享自製「口水雞」料理，在雞腿肉上淋上堅果辣醬再撒香菜，便能輕鬆重現餐廳級美味 。
這波由好市多帶起的醬料選購潮，不僅展示了進口食材在台灣市場的價格優勢，更透過網友與專家的創意吃法，讓原本平凡的醬料成為 2026 年春季最熱門的餐桌主角。