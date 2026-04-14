馬桶充滿髒髒的黃垢怎麼辦？家事達人陳映如分享，最近遠在英國的外甥女租了新房子，沒想到馬桶裡面竟然布滿黃色污垢，用各種清潔劑刷洗都刷不乾淨，對此陳映如表示，只要在馬桶裡撒「檸檬酸粉」，靜置1小時就能把髒污輕鬆搞定。
馬桶污垢超級厚 「檸檬酸」輕鬆去除
家事達人陳映如在臉書粉專表示，自己日前完成了一次「跨海救援行動」，在英國的外甥女最近租了新房子，但是一看馬桶超髒，黃色的污垢讓她超傻眼，試了超多種清潔劑，怎麼刷都刷不乾淨，相當苦惱。
於是陳映如提供超簡單解決辦法，只要用「檸檬酸粉」就能輕鬆搞定，把檸檬酸粉撒在馬桶裡，輕輕刷個兩三下，再靜置浸泡約1小時，原本怎麼刷都不乾淨的馬桶，立刻變得超白、超亮，驚人的前後對比照讓人讚嘆。
水質硬、水垢多 酸性物質可分解
陳映如解釋，在向英國等水質比較硬的地區，馬桶累積的污垢可能不是一般的髒污，而是「水垢」，水垢用一般的清潔劑很難處理，但如果用「酸性」就會很好清理，因為水垢是偏鹼性的礦物質沉積，用檸檬酸、白醋等，就能有效分解。如果水垢嚴重，可以延長浸泡檸檬酸時間，一週一次定期保養也能讓水垢不容易堆積。
去除水垢除了檸檬酸之外，還有人使用「番茄醬」來除水垢，根據英國《鏡報》報導，國外社群平台瘋傳使用過期番茄醬去水垢，只要把番茄醬擠在布滿水垢的水龍頭或是不鏽鋼水槽表面，靜置約1小時、污垢較厚可放一整晚，再用濕布輕輕擦拭，再用水沖洗就能讓水龍頭、水槽恢復光亮。
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家事達人陳映如在臉書粉專表示，自己日前完成了一次「跨海救援行動」，在英國的外甥女最近租了新房子，但是一看馬桶超髒，黃色的污垢讓她超傻眼，試了超多種清潔劑，怎麼刷都刷不乾淨，相當苦惱。
於是陳映如提供超簡單解決辦法，只要用「檸檬酸粉」就能輕鬆搞定，把檸檬酸粉撒在馬桶裡，輕輕刷個兩三下，再靜置浸泡約1小時，原本怎麼刷都不乾淨的馬桶，立刻變得超白、超亮，驚人的前後對比照讓人讚嘆。
陳映如解釋，在向英國等水質比較硬的地區，馬桶累積的污垢可能不是一般的髒污，而是「水垢」，水垢用一般的清潔劑很難處理，但如果用「酸性」就會很好清理，因為水垢是偏鹼性的礦物質沉積，用檸檬酸、白醋等，就能有效分解。如果水垢嚴重，可以延長浸泡檸檬酸時間，一週一次定期保養也能讓水垢不容易堆積。
去除水垢除了檸檬酸之外，還有人使用「番茄醬」來除水垢，根據英國《鏡報》報導，國外社群平台瘋傳使用過期番茄醬去水垢，只要把番茄醬擠在布滿水垢的水龍頭或是不鏽鋼水槽表面，靜置約1小時、污垢較厚可放一整晚，再用濕布輕輕擦拭，再用水沖洗就能讓水龍頭、水槽恢復光亮。