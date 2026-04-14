許多家長會購買「益生菌」給家中的孩子吃，希望能為孩子增強免疫力、排便順暢等，爸媽們也很重視孩子們的食品安全，消基會表示，多次接到消費者建議對兒童益生菌進行調查測試，這次他們一共檢驗市面上15件兒童益生菌塑化劑含量，雖然有3件檢驗出微量塑化劑，但全數符合標準。
益生菌含塑化劑 恐對兒童產生危害
消基會表示，市售兒童益生菌精準捕捉了家長的心理焦慮，商品廣告常見「調整體質」、「打造防護罩」、「排便好順暢」等宣傳，家長購買時容易忽略檢驗是否合乎標準，尤其孩童的肝腎代謝功能尚未成熟，對於化學物質的耐受度遠低於成人，使得兒童食品的「成分純淨度」應具備比一般成人保健品更高的標準。
但根據2025年官方監控益生菌製造業的稽查專案上，最新數據揭示有「菌數縮水」與「原料逾期」等品質問題；2026年初則發生美國品牌益生菌遭沙門氏菌污染，導致召回。除了上述菌種品質安全問題外，塑化劑是需要關注，兒童若長期微量攝取鄰苯二甲酸酯類（phthalates）塑化劑，可能導致性早熟、過敏反應加劇，甚至延緩認知發展，對兒童健康影響甚鉅。
檢驗15件兒童益生菌 3件驗出微量塑化劑
消基會此次採樣包裝標示含有「兒童專用」或「可供0～12歲兒童食用」的益生菌類食品，樣品在2026年1月間，於台北市、新北市地區的連鎖藥局、生活用品店及網路電商購買，共計15件。其中產地為台灣的有13件、美國及日本各有1件。
結果有12件兒童益生菌，完全沒有檢驗出塑化劑，但有3件樣品，包括「活沛多兒童益生菌」、「兒童ProBio-14益生菌口含錠」及「sinbiotik兒童益生菌」，檢驗出微量塑化劑（鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯，DEHP），檢出值介於0.06～0.08ppm之間，不過遠低於衛福部食藥署規範的1ppm，尚無安全疑慮。
消基會建議買前檢視成分表 業者應定期自主檢驗
消基會建議消費者，益生菌雖然對健康兒童來說是安全的，不過免疫功能低下、特殊體質的兒童在食用前，最好先諮詢醫師意見；目前標示菌數多為「出廠菌數」，而菌數可能因溫度、保存方式或時間減少，建議選擇獨立小包裝與正確存活環境，開封後應依據建議保存方式保存，且在期限內食用完畢。選擇成分越單純越好，檢查成分表有無額外添加的糖分（如糖漿）、人工色素、化學香料或防腐劑；也要注意有無隱藏的「瀉劑」，例如氧化鎂（Magnesium Oxide）、蘆薈素（Aloin）、番瀉葉（Sennosides）、決明子抽出物等，應審視成分表，避免商品混入具輕瀉作用的化學添加物。
業者應落實供應鏈溯源管理，要求原料商提供塑化劑測試報告，並特別提供「香料」、「填充劑」檢測結果。檢視生產設備（如塑膠輸送管、攪拌槽密封圈），評估更換為食品級不鏽鋼或不含塑化劑的矽膠材質，以降低溶出與遷移的風險。業者也定期自主檢驗，一旦發現檢出值異常（即便未超標），也應主動啟動內部調查，確認是否為包材遷移或製程污染。
消基會也建議政府，加強廠商包材與製程源頭控管，進一步輔導食品加工廠針對生產線上的塑膠管路、瓶蓋墊圈等「非故意添加」來源進行清查，從源頭降低污染風險。本次15件樣品內含菌種、菌株標示方法不一，建議應規範除了標示菌種外，應加註何種菌株及菌株編號，且有中英文對照，以方便消費者查詢。
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消基會表示，市售兒童益生菌精準捕捉了家長的心理焦慮，商品廣告常見「調整體質」、「打造防護罩」、「排便好順暢」等宣傳，家長購買時容易忽略檢驗是否合乎標準，尤其孩童的肝腎代謝功能尚未成熟，對於化學物質的耐受度遠低於成人，使得兒童食品的「成分純淨度」應具備比一般成人保健品更高的標準。
但根據2025年官方監控益生菌製造業的稽查專案上，最新數據揭示有「菌數縮水」與「原料逾期」等品質問題；2026年初則發生美國品牌益生菌遭沙門氏菌污染，導致召回。除了上述菌種品質安全問題外，塑化劑是需要關注，兒童若長期微量攝取鄰苯二甲酸酯類（phthalates）塑化劑，可能導致性早熟、過敏反應加劇，甚至延緩認知發展，對兒童健康影響甚鉅。
消基會此次採樣包裝標示含有「兒童專用」或「可供0～12歲兒童食用」的益生菌類食品，樣品在2026年1月間，於台北市、新北市地區的連鎖藥局、生活用品店及網路電商購買，共計15件。其中產地為台灣的有13件、美國及日本各有1件。
結果有12件兒童益生菌，完全沒有檢驗出塑化劑，但有3件樣品，包括「活沛多兒童益生菌」、「兒童ProBio-14益生菌口含錠」及「sinbiotik兒童益生菌」，檢驗出微量塑化劑（鄰苯二甲酸二（2-乙基己基）酯，DEHP），檢出值介於0.06～0.08ppm之間，不過遠低於衛福部食藥署規範的1ppm，尚無安全疑慮。
消基會建議消費者，益生菌雖然對健康兒童來說是安全的，不過免疫功能低下、特殊體質的兒童在食用前，最好先諮詢醫師意見；目前標示菌數多為「出廠菌數」，而菌數可能因溫度、保存方式或時間減少，建議選擇獨立小包裝與正確存活環境，開封後應依據建議保存方式保存，且在期限內食用完畢。選擇成分越單純越好，檢查成分表有無額外添加的糖分（如糖漿）、人工色素、化學香料或防腐劑；也要注意有無隱藏的「瀉劑」，例如氧化鎂（Magnesium Oxide）、蘆薈素（Aloin）、番瀉葉（Sennosides）、決明子抽出物等，應審視成分表，避免商品混入具輕瀉作用的化學添加物。
業者應落實供應鏈溯源管理，要求原料商提供塑化劑測試報告，並特別提供「香料」、「填充劑」檢測結果。檢視生產設備（如塑膠輸送管、攪拌槽密封圈），評估更換為食品級不鏽鋼或不含塑化劑的矽膠材質，以降低溶出與遷移的風險。業者也定期自主檢驗，一旦發現檢出值異常（即便未超標），也應主動啟動內部調查，確認是否為包材遷移或製程污染。
消基會也建議政府，加強廠商包材與製程源頭控管，進一步輔導食品加工廠針對生產線上的塑膠管路、瓶蓋墊圈等「非故意添加」來源進行清查，從源頭降低污染風險。本次15件樣品內含菌種、菌株標示方法不一，建議應規範除了標示菌種外，應加註何種菌株及菌株編號，且有中英文對照，以方便消費者查詢。