不吃油炸、不喝飲料，腎功能竟然還會加速惡化？腎臟科名醫洪永祥分享臨床案例，一名 58 歲的陳先生是典型的「自律型健康飲食者」，卻在短短三個月內，腎絲球過濾率（eGFR）從 48 驟降至 30，甚至出現蛋白尿。醫師深入詢問才發現，問題竟出在陳先生自認清淡的「模範外食」中，尤其是看似健康的「燙青菜」成了最後一根稻草。
模範生也會考不及格？「自律男」的腎功能警訊
58 歲的陳先生因工作長期外食，他向醫師表示，自己非常重視養生，絕對避開燒烤與油炸，主食多以傳統小吃如牛肉麵、大腸麵線為主，並一定會加點「燙青菜」補充纖維質。
然而，回診報告卻讓醫師搖頭。洪永祥醫師指出，陳先生的腎功能在三個月內劇烈衰退，原因並非他「吃太油」，而是他「吃太鹹卻不自知」。醫師直言，腎臟最怕的不是油，而是「鈉」；高鈉攝取會直接增加蛋白尿並促進腎功能下降。
台灣小吃三大「隱形高鈉」陷阱
洪永祥醫師點名，台灣常見的三種小吃，其實是外食族的腎臟殺手：
醫師處方：不用戒外食！掌握「腎友避雷法」
針對不得不外食的族群，洪醫師提出「不改變生活型態，只改變吃法」的護腎策略：
洪永祥醫師提醒，腎臟不是被某一餐吃壞的，而是被每天累積的高鈉負擔慢慢拖垮。但他鼓勵大眾，不需要變成極端自律的人，只要在每次選擇中「少喝一口湯、少加一次醬」，就能從今天開始改變腎臟的未來。
資料來源：洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法
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58 歲的陳先生因工作長期外食，他向醫師表示，自己非常重視養生，絕對避開燒烤與油炸，主食多以傳統小吃如牛肉麵、大腸麵線為主，並一定會加點「燙青菜」補充纖維質。
然而，回診報告卻讓醫師搖頭。洪永祥醫師指出，陳先生的腎功能在三個月內劇烈衰退，原因並非他「吃太油」，而是他「吃太鹹卻不自知」。醫師直言，腎臟最怕的不是油，而是「鈉」；高鈉攝取會直接增加蛋白尿並促進腎功能下降。
洪永祥醫師點名，台灣常見的三種小吃，其實是外食族的腎臟殺手：
- 牛肉麵（紅燒湯頭）：一碗紅燒牛肉麵鈉含量常高達 2000 毫克以上，幾乎達每日建議攝取上限。即便「不喝湯」，麵條早已吸滿高鹽分的醬汁與調味料。
- 大腸麵線：麵線本身製作時即含鹽，加上勾芡湯底與滷大腸，一碗鈉含量輕鬆突破 1200 毫克。
- 燙青菜（誤判最嚴重的健康食物）：「青菜沒問題，問題在醬汁。」 洪醫師強調，外食常加的醬油膏、蠔油、蒜蓉醬都是高鈉來源。一盤加滿醬汁的燙青菜，鈉含量可能超過 1000 毫克，讓原本的養生美意瞬間變調。
針對不得不外食的族群，洪醫師提出「不改變生活型態，只改變吃法」的護腎策略：
- 牛肉麵避雷：以「清燉」取代紅燒。若愛紅燒，請老闆多給一個空碗，將麵與湯分開吃，減少吸飽湯汁的機會。
- 麵線避雷：份量減半，盡量不要喝掉最後濃稠的湯底，或加點清湯稀釋。
- 燙青菜避雷：直接要求「不要加醬」。改用蒜頭、胡椒或少量橄欖油調味，能讓鈉含量瞬間歸零。
- 所有湯類能不喝就不喝，那是鈉的濃縮液。
- 所有醬料要求「分開放」，避免食物泡在醬汁裡。
- 一天最多只吃一餐重口味，其餘餐點保持清淡讓腎臟喘息。
洪永祥醫師提醒，腎臟不是被某一餐吃壞的，而是被每天累積的高鈉負擔慢慢拖垮。但他鼓勵大眾，不需要變成極端自律的人，只要在每次選擇中「少喝一口湯、少加一次醬」，就能從今天開始改變腎臟的未來。
資料來源：洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法