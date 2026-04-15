天氣越來越熱，蚊子也開始出沒，有民眾在Threads發文表示，自己第一次用「液體電蚊香」，沒想到這麼好用，「蚊子總算沒了」。不過環境部提醒，液體電蚊香、蚊香主要成分多為除蟲菊精類，如果人跟寵物在密閉、不通風的空間，千萬不要使用液體電蚊香或蚊香。
飛蟲通通陣亡 大讚液體電蚊香超好用
原PO在Threads發文表示，自己原本對「液體電蚊香」沒有太大的期待，沒想到用了時候這麼好用，大讚「蚊子總算沒了」，原PO指出，他開了電蚊香之後，雖然蚊子還是會慢慢飛進來，但也是很快就會死掉，這幾天掉下來的不只蚊子，還有蛾、蛾蚋等。
有其他人也認同電蚊香的效果，「這夏天超好用，還有出兒童專用超讚」、「我都睡前開1到2小時，確定沒蚊子就可關掉了」、「這是真的，比鱷魚好用」、「房間必用，真的會看到蚊子死在地上，我是買無味加兒童專用」、「我用很多年了！超讚」、「液體電蚊香才是王道」、「這個真的好用，用過就回不去了，蚊子都不見了」。
內行人提醒別長時間吸入 環境部也示警
不過也有內行人提醒，「如果長時間在密閉空間吸入，可能導致頭暈、頭痛、噁心、喉嚨痛或支氣管過敏，睡覺不能使用，建議睡前1到2個小時開，還要保持通風，有養寵物也要小心」、「開這個千萬不能有寵物在，長期下來寵物會中毒」、「計時功能很容易壞」、「不能在密閉空間使用喔，這個都有毒性」、「如果是白牆要注意，一陣子插座附近會像煙燻過一樣」。
環境部也提醒，使用液體電蚊香、蚊香的時候，如果人在室內，務必要打開門窗保持空氣流通，這時候蚊香比較像是「擊昏」、「驅趕」蚊子，讓蚊蟲不敢靠近叮咬，而不是直接殺死蚊子；但如果是在密閉空間使用，要達到殺蚊效果，可暫時關閉門窗，人、寵物（貓、狗、魚等）都不能在現場，等到關閉後再關閉電蚊香或蚊香，並開啟門窗，讓屋內空氣對流、藥劑消散再進入。
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原PO在Threads發文表示，自己原本對「液體電蚊香」沒有太大的期待，沒想到用了時候這麼好用，大讚「蚊子總算沒了」，原PO指出，他開了電蚊香之後，雖然蚊子還是會慢慢飛進來，但也是很快就會死掉，這幾天掉下來的不只蚊子，還有蛾、蛾蚋等。
有其他人也認同電蚊香的效果，「這夏天超好用，還有出兒童專用超讚」、「我都睡前開1到2小時，確定沒蚊子就可關掉了」、「這是真的，比鱷魚好用」、「房間必用，真的會看到蚊子死在地上，我是買無味加兒童專用」、「我用很多年了！超讚」、「液體電蚊香才是王道」、「這個真的好用，用過就回不去了，蚊子都不見了」。
內行人提醒別長時間吸入 環境部也示警
不過也有內行人提醒，「如果長時間在密閉空間吸入，可能導致頭暈、頭痛、噁心、喉嚨痛或支氣管過敏，睡覺不能使用，建議睡前1到2個小時開，還要保持通風，有養寵物也要小心」、「開這個千萬不能有寵物在，長期下來寵物會中毒」、「計時功能很容易壞」、「不能在密閉空間使用喔，這個都有毒性」、「如果是白牆要注意，一陣子插座附近會像煙燻過一樣」。
環境部也提醒，使用液體電蚊香、蚊香的時候，如果人在室內，務必要打開門窗保持空氣流通，這時候蚊香比較像是「擊昏」、「驅趕」蚊子，讓蚊蟲不敢靠近叮咬，而不是直接殺死蚊子；但如果是在密閉空間使用，要達到殺蚊效果，可暫時關閉門窗，人、寵物（貓、狗、魚等）都不能在現場，等到關閉後再關閉電蚊香或蚊香，並開啟門窗，讓屋內空氣對流、藥劑消散再進入。