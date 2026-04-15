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高雄地檢署今（15）日偵查終結一起軍人挪用公帑案！時任高雄市後備指揮部的26歲邱姓中士，遭控於2025年支援主計會計工作期間，利用職務之便竊取單位金融卡，並在短短14分鐘內連破四層系統關卡，非法挪用60萬元公帑進行個人期貨投資，最終，檢方依違反《貪汙治罪條例》、竊盜及偽造文書等罪嫌，對已退伍的邱男提起公訴。檢方調查指出，邱姓中士於2025年1月至9月間支援主計會計業務，負責經費核銷及代理出納等工作。同年9月4日，邱男見有機可乘，竟趁胡姓主計主任不注意之際，竊取其保管的單位金融卡。隨後，邱男發揮對業務流程的熟悉度，接連冒用同事的帳號密碼，在短短14分鐘內迅速通過「出納、審核、核定、放行」等四道系統權限，將60萬元公帑匯入其邱姓友人的帳戶，再轉入手續費較低的期貨帳戶進行操作。直到當天出納人員返回辦公室，發現系統內出現不明匯款且查無對應傳票與核銷憑證，這起軍中內鬼案才徹底曝光。全案進入調查程序後，邱男在軍方內部調查時，先是辯稱是因為「系統卡頓、操作錯誤」導致誤撥款項；眼見無法瞞天過海，又改口聲稱是為了資助情緒低落、有負面念頭的朋友。然而，檢方在偵查過程中翻閱其通訊紀錄，發現邱男在匯款前曾傳訊息囑咐友人：「你的郵局封面截圖一下，我朋友說他明天匯款」，明顯是預謀作案而非一時失誤或所謂的義氣相挺。高雄地檢署認為，雖然邱男事後已將60萬元全數歸還給高雄市後備指揮部，但其身為職業軍人竟監守自盜，且在偵訊過程中不斷編造藉口、試圖將犯罪動機合理化，難以認定其犯後態度良好。檢方最終依違反貪汙治罪條例、竊盜、偽造文書等罪嫌提起公訴，並建請法院量處適當之刑度。