現代許多人注重健身、增肌減脂，各種補充蛋白質的「高蛋白飲」受到不少人歡迎，美式賣場好市多（Costco）近期開賣一款水果口味的蛋白飲，有會員試喝後大讚鋁箔包設計很方便，水果口味喝起來也很順口，沒有傳統乳清蛋白的怪味。不過有其他眼尖會員指出，這款蛋白飲一瓶就有19.8克的含糖量，有點太高了。
健身帶一瓶就好 免洗杯子超方便
原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，自己去好市多補貨的時候，發現一款之前沒看到的蛋白飲，他平常去健身房運動的時候，很懶得再泡乳清蛋白帶過去，而且自己泡乳清還要洗杯子，很麻煩。
好市多販賣的低脂蛋白飲一瓶250ml，含有21克蛋白質，包含牛奶蛋白和濃縮乳清蛋白，並且添加日本專利胺基酸，含300毫克BCAA（支鏈胺基酸）、台灣製造，每箱24瓶售價799元，一瓶約33.29元。
水果口味超好喝 網看每瓶19.8克糖搖頭
原PO也分享試喝心得，一瓶一瓶的設計可以直接開來喝，比較方便，水果口味的喝起來很順口，也不會太甜，「滿好喝一下就喝完，還沒有傳統乳清蛋白那種怪味」。PO文一出，許多網友紛紛表示，「在喝飲料的同時，也有補充到蛋白質營養，也是滿不錯」、「水果牛奶口味，小時候的最愛」、「有BCAA成分超讚，要趕緊囤起來」、「不用泡超方便！去運動拿一罐就走，懶得搖和洗杯子+1」。
不過一瓶蛋白飲的含糖量有19.8克，讓不少人望之卻步，「19.8（克）的糖，真的是喝健康的？」「這年頭喝乳清蛋白都選無糖的好嗎」、「含糖量這麼高」、「一份有19.8克的糖」、「要喝另一款咖啡的無糖蛋白飲吧」，還有其他人推薦別款蛋白飲，「義美的比較好」、「義美好喝！ 價錢又很實惠」。
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原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，自己去好市多補貨的時候，發現一款之前沒看到的蛋白飲，他平常去健身房運動的時候，很懶得再泡乳清蛋白帶過去，而且自己泡乳清還要洗杯子，很麻煩。
好市多販賣的低脂蛋白飲一瓶250ml，含有21克蛋白質，包含牛奶蛋白和濃縮乳清蛋白，並且添加日本專利胺基酸，含300毫克BCAA（支鏈胺基酸）、台灣製造，每箱24瓶售價799元，一瓶約33.29元。
原PO也分享試喝心得，一瓶一瓶的設計可以直接開來喝，比較方便，水果口味的喝起來很順口，也不會太甜，「滿好喝一下就喝完，還沒有傳統乳清蛋白那種怪味」。PO文一出，許多網友紛紛表示，「在喝飲料的同時，也有補充到蛋白質營養，也是滿不錯」、「水果牛奶口味，小時候的最愛」、「有BCAA成分超讚，要趕緊囤起來」、「不用泡超方便！去運動拿一罐就走，懶得搖和洗杯子+1」。
不過一瓶蛋白飲的含糖量有19.8克，讓不少人望之卻步，「19.8（克）的糖，真的是喝健康的？」「這年頭喝乳清蛋白都選無糖的好嗎」、「含糖量這麼高」、「一份有19.8克的糖」、「要喝另一款咖啡的無糖蛋白飲吧」，還有其他人推薦別款蛋白飲，「義美的比較好」、「義美好喝！ 價錢又很實惠」。