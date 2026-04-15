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晾內褲重點：襠布在上面 乾更快、不變形

折疊立式曬衣架 租屋、小宅曬被救星

▲可以折疊的立式曬衣架，讓小宅、租屋族能晾曬大型床單、被單等。（圖／特力屋提供）

▲手動不鏽鋼升降曬衣架可把衣服升高，增加通風，下降時也很方便掛、收衣服。（圖／特力屋提供）

▲電動曬衣架透過遙控器就能操控升降，相當方便。（圖／特力屋提供）

貼身衣物每天都要清洗，但你知道正確的晾法嗎？台中知名「萬秀洗衣店」第三代張瑞夫（瑞夫）日前在社群平台分享三角內褲的晾法，得到不小迴響，近日他又分享男生常穿的四角內褲曬法，讓內褲不容易變形，也不會讓襠布變硬不舒適。特力屋也針對不同族群需求，推薦3大類型曬衣架。張瑞夫日前在社群平台分享女性內褲的晾法，因為女性三角內褲襠部的布料比較厚，也代表比較難乾，如果是正著掛，會讓水分全部積在下面襠布，不僅會讓內褲襠布變硬、還很容易滋生細菌，，能讓內褲乾得更快，也不會變硬、滋生細菌。除了三角內褲之外，張瑞夫也分享男性四角褲的晾法，很多人會把四角內褲正著晾，這樣會讓衣架把內褲兩側撐開，導致內褲變形，下方較厚的襠布也很難乾，曬完布料會變硬、不舒服；，這樣晾可以讓襠布在上方，更好乾，內褲也比較不容易變形。特力屋也針對不同族群需求，挑選「立式、手動、電動」3大類型曬衣架，讓換季晾曬大件被子與衣物不再費力。居住空間有限的小宅、沒辦法鑽洞的租屋族，就很適合能折疊或伸縮的「立式曬衣架」，想要曬大量衣服，或是床單、被單等，就能派出伸縮式或X型的立式曬衣架，使用完畢之後還能折疊收納，不占空間。特力屋也指出，3月下旬開始，曬衣架的整體買氣同步成長，其中以「可折疊或伸縮的立式曬衣架」最受消費者青睞。如果家中陽台有空間可安裝曬衣架，可考慮「手動不鏽鋼升降曬衣架」，運用省力槓桿機制，透過滑輪組與手搖柄設計，即使力氣較小者也能輕鬆操作，大量晾曬衣物不費力。同時善用垂直空間，將衣物升至陽台上方，有助於空氣流通，提升晾乾效率，減少潮濕異味產生。除了手動升降曬衣架之外，現在也有電動曬衣架，只要用遙控器就能操控曬衣架上下，還有燈光設計，在晚間晾衣、收衣也很方便，最高可承重30公斤，可滿足一家四口使用需求，不過安裝前需要評估使用環境。