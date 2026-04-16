距離 4 月 20 日（下周一）進入春季最後一個節氣「穀雨」只剩幾天！國際天星命理風水專家邱彥龍老師指出，從穀雨開始一直到 5 月 5 日這 16 天內，雖然要留心小人奪功，但有 4 個生肖將迎來翻身契機，財富不僅能「複利成長」，在事業與人緣上更具備強大的爆發力。
穀雨翻身！4 生肖財富複利成長（4/20-5/05）
Top 1：猴（名利雙收，正財極旺）
屬猴者在穀雨期間將成為焦點，整體狀態持續變強。財運方面，正財收入非常穩定，特別利於房產、餐飲、美容美感等女性市場。單身者有機會遇到條件不錯的穩定對象，這 16 天愈務實就愈賺錢。
Top 2：馬（貴人撐腰，安穩養財）
屬馬的朋友在這段期間幸運值極高，雖然不一定是最衝的人，卻是最受保護的「寵兒」。在職場上有強大的貴人運，適合整理家庭帳務或做長期儲蓄規劃，好運是用「安穩」養出來的。
Top 3：雞（行動派，戰鬥力爆表）
屬雞者這段時間具備超強執行力，甚至有發大財的機會。財源多來自個人的魅力與談判能力，雖然節奏快、想衝刺，但建議在行動前先檢查細節，只要不亂了分寸，成果會非常顯著。
Top 4：羊（人際帶財，靈感噴發）
屬羊的人穀雨期間邏輯清晰，容易在資訊、內容或人脈中找到賺錢的「門道」。這 16 天特別適合經營自媒體、行銷或顧問業，只要能將零碎資訊轉化為價值並聚焦執行，人際財將源源不絕。
專家提醒：部分生肖需守成避災
除了上述四大強運生肖，邱彥龍老師也提醒其他生肖注意：屬蛇的人需提防因高調而招致嫉妒；屬虎者則要小心人際暗流，切忌情緒決策。屬狗的人則擁有偏財運，可多參考自己的直覺與靈感進財。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
Top 1：猴（名利雙收，正財極旺）
屬猴者在穀雨期間將成為焦點，整體狀態持續變強。財運方面，正財收入非常穩定，特別利於房產、餐飲、美容美感等女性市場。單身者有機會遇到條件不錯的穩定對象，這 16 天愈務實就愈賺錢。
屬馬的朋友在這段期間幸運值極高，雖然不一定是最衝的人，卻是最受保護的「寵兒」。在職場上有強大的貴人運，適合整理家庭帳務或做長期儲蓄規劃，好運是用「安穩」養出來的。
Top 3：雞（行動派，戰鬥力爆表）
屬雞者這段時間具備超強執行力，甚至有發大財的機會。財源多來自個人的魅力與談判能力，雖然節奏快、想衝刺，但建議在行動前先檢查細節，只要不亂了分寸，成果會非常顯著。
Top 4：羊（人際帶財，靈感噴發）
屬羊的人穀雨期間邏輯清晰，容易在資訊、內容或人脈中找到賺錢的「門道」。這 16 天特別適合經營自媒體、行銷或顧問業，只要能將零碎資訊轉化為價值並聚焦執行，人際財將源源不絕。
專家提醒：部分生肖需守成避災
除了上述四大強運生肖，邱彥龍老師也提醒其他生肖注意：屬蛇的人需提防因高調而招致嫉妒；屬虎者則要小心人際暗流，切忌情緒決策。屬狗的人則擁有偏財運，可多參考自己的直覺與靈感進財。
⚠️ 邱彥龍老師建議：
穀雨這 16 天最重要的不是快，而是「穩」，越能守住節奏的人，越能將這波小運勢轉化為大財富。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。