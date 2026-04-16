任天堂推出的散步手遊「Pikmin Bloom（皮克敏）」近來在台灣掀起熱潮，不僅有玩家走到狂瘦 11 公斤，甚至有長輩走到鞋底磨平 。然而，除了減重，這款遊戲竟然還有「保住髮際線」的神奇功效？皮膚科醫師柯博桓指出，玩皮克敏除了增加運動量，最核心的價值在於能透過「1 個關鍵動作」有效預防落髮 。

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醫師揭密：關鍵動作是「規律走路」

許多人好奇這「1 動作」究竟是什麼？答案其實就是遊戲核心機制——規律走路 。柯博桓醫師解釋，現代人掉髮常與壓力有關。當身體處於強烈壓力時，壓力荷爾蒙「皮質醇」會飆升，干擾毛囊正常週期，導致大量頭髮提早進入休止期，並在 2 至 3 個月後集體脫落 。

而規律的中低強度有氧運動（如散步），能有效降低基礎皮質醇濃度，改善身體消化壓力的功能 。此外，走路能提升睡眠品質，由於毛囊修復與生長主要在夜間進行，睡眠穩定自然有助於維持髮量 。

▲皮克敏在台掀起瘋狂散步潮！許多玩家在 IG 分享自己「走遍大街小巷」的成果，除了虛擬種花的療癒感，規律走路帶來的健康效益也意外引發熱烈討論。（圖／翻攝自 Instagram @pikminbloom_tc ）
▲皮克敏在台掀起瘋狂散步潮！許多玩家在 IG 分享自己「走遍大街小巷」的成果，除了虛擬種花的療癒感，規律走路帶來的健康效益也意外引發熱烈討論。（圖／翻攝自 Instagram @pikminbloom_tc ）
皮克敏手遊機制　剛好符合醫學建議

為什麼是皮克敏？柯醫師強調，想靠走路預防掉髮，偶爾為之並無效果 。研究顯示，對壓力荷爾蒙有顯著改善作用的，是每週至少 150 分鐘的中等強度有氧運動，且需持續 4 至 6 週以上 。而皮克敏吸引玩家每天開程式「種花」的特性，恰恰讓玩家在不知不覺中達成了這項醫學門檻 。

醫師提醒：這類落髮「走再多也無效」

儘管走路好處多，但柯醫師特別提醒，走路並非所有禿頭的救星。如果是遺傳性的「雄性禿（AGA）」，受荷爾蒙 DHT 影響導致毛囊萎縮，單靠走路的影響非常有限，仍需藥物治療或植髮

柯博桓醫師總結，皮克敏雖非生髮神器，但它誘發玩家規律運動，能從根源切斷壓力性落髮的路徑 。若發現掉髮屬於髮際線後退或頭頂變薄的典型雄性禿徵兆，建議應盡快就醫尋求專業醫療介入 。


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...