任天堂推出的散步手遊「Pikmin Bloom（皮克敏）」近來在台灣掀起熱潮，不僅有玩家走到狂瘦 11 公斤，甚至有長輩走到鞋底磨平 。然而，除了減重，這款遊戲竟然還有「保住髮際線」的神奇功效？皮膚科醫師柯博桓指出，玩皮克敏除了增加運動量，最核心的價值在於能透過「1 個關鍵動作」有效預防落髮 。
醫師揭密：關鍵動作是「規律走路」
許多人好奇這「1 動作」究竟是什麼？答案其實就是遊戲核心機制——規律走路 。柯博桓醫師解釋，現代人掉髮常與壓力有關。當身體處於強烈壓力時，壓力荷爾蒙「皮質醇」會飆升，干擾毛囊正常週期，導致大量頭髮提早進入休止期，並在 2 至 3 個月後集體脫落 。
而規律的中低強度有氧運動（如散步），能有效降低基礎皮質醇濃度，改善身體消化壓力的功能 。此外，走路能提升睡眠品質，由於毛囊修復與生長主要在夜間進行，睡眠穩定自然有助於維持髮量 。
皮克敏手遊機制 剛好符合醫學建議
為什麼是皮克敏？柯醫師強調，想靠走路預防掉髮，偶爾為之並無效果 。研究顯示，對壓力荷爾蒙有顯著改善作用的，是每週至少 150 分鐘的中等強度有氧運動，且需持續 4 至 6 週以上 。而皮克敏吸引玩家每天開程式「種花」的特性，恰恰讓玩家在不知不覺中達成了這項醫學門檻 。
醫師提醒：這類落髮「走再多也無效」
儘管走路好處多，但柯醫師特別提醒，走路並非所有禿頭的救星。如果是遺傳性的「雄性禿（AGA）」，受荷爾蒙 DHT 影響導致毛囊萎縮，單靠走路的影響非常有限，仍需藥物治療或植髮 。
柯博桓醫師總結，皮克敏雖非生髮神器，但它誘發玩家規律運動，能從根源切斷壓力性落髮的路徑 。若發現掉髮屬於髮際線後退或頭頂變薄的典型雄性禿徵兆，建議應盡快就醫尋求專業醫療介入 。
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許多人好奇這「1 動作」究竟是什麼？答案其實就是遊戲核心機制——規律走路 。柯博桓醫師解釋，現代人掉髮常與壓力有關。當身體處於強烈壓力時，壓力荷爾蒙「皮質醇」會飆升，干擾毛囊正常週期，導致大量頭髮提早進入休止期，並在 2 至 3 個月後集體脫落 。
而規律的中低強度有氧運動（如散步），能有效降低基礎皮質醇濃度，改善身體消化壓力的功能 。此外，走路能提升睡眠品質，由於毛囊修復與生長主要在夜間進行，睡眠穩定自然有助於維持髮量 。
為什麼是皮克敏？柯醫師強調，想靠走路預防掉髮，偶爾為之並無效果 。研究顯示，對壓力荷爾蒙有顯著改善作用的，是每週至少 150 分鐘的中等強度有氧運動，且需持續 4 至 6 週以上 。而皮克敏吸引玩家每天開程式「種花」的特性，恰恰讓玩家在不知不覺中達成了這項醫學門檻 。
醫師提醒：這類落髮「走再多也無效」
儘管走路好處多，但柯醫師特別提醒，走路並非所有禿頭的救星。如果是遺傳性的「雄性禿（AGA）」，受荷爾蒙 DHT 影響導致毛囊萎縮，單靠走路的影響非常有限，仍需藥物治療或植髮 。
柯博桓醫師總結，皮克敏雖非生髮神器，但它誘發玩家規律運動，能從根源切斷壓力性落髮的路徑 。若發現掉髮屬於髮際線後退或頭頂變薄的典型雄性禿徵兆，建議應盡快就醫尋求專業醫療介入 。