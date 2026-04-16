北台灣交通新地標「淡江大橋」通車在即！為了迎接這座國際級地標落成，本週五起將展開為期三天的參訪與體育盛事。新北市交通局提醒，4 月 18 日（六）路跑及 4 月 19 日（日）自行車賽將實施大規模交通管制；此外，新北捷運也於今（16）日同步推出限量的「淡江大橋紀念票」，讓鐵道迷與居民共同見證歷史時刻。

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鐵道迷必收！絕美淡江大橋紀念票捕捉光影變幻

淡江大橋不僅是便利的交通樞紐，其由建築大師札哈·哈蒂（Zaha Hadid）事務所設計的「單塔不對稱斜張橋」外型，更是北台灣最美的跨海風景。為了記錄這座結合鋼鐵與藝術的建築力作，新北捷運特別選在今（16）日推出限量紀念款一日票，讓民眾在參予週末活動之餘，也能將大橋的晨昏美景帶回家收藏。

這款票券共推出兩款意象，分別是展現清晨陽光與橋身線條的直式「微光晨曦」，以及捕捉日落餘暉映照出海口的橫式「餘暉日暮」。票券設計極具質感，且購票當日可享輕軌無限次搭乘，無論是收藏價值或實用性都相當高，是目前在地社群與鐵道迷眼中的必買單品。

  • 開賣時間：4/16（四）今日正式啟售。
  • 販售地點：淡海輕軌「紅樹林站」、「淡水漁人碼頭站」。
  • 售價資訊：每張 50 元（每人限購 10 張，款式隨機）。
  • 特別優惠：購票當日可無限次搭乘「淡海輕軌」與「安坑輕軌」。
🟡 4/17（五）工程參訪：局部車道管制

週五下午率先由「淡水八里·橋見未來」工程參訪登場，管制資訊如下：

  • 管制時間：13:00 至 19:00。
  • 管制路段：淡水區中正路 2 段 51 巷外側車道、中正路 1 段 87 巷 8 弄；八里區忠孝路外側車道。
  • 大眾運輸替代：若未趕上接駁車，淡水端可利用輕軌及紅 26、837、880 公車；八里端可利用紅 13、紅 22、927、963 公車。
🟡 4/18（六）路跑活動：交管與接駁攻略

本週六的路跑路線橫跨淡水與八里，管制重點如下：

  • 管制時間：14:00 起實施交通管制，部分路段全線封閉或管制外側車道。
  • 公車影響：紅 26 路線於 14:30-17:30 期間，暫時取消停靠「淡水漁市」、「漁人碼頭」、「輕軌淡水漁人碼頭站」。
  • 接駁站點
    淡水端：於「捷運淡水站」提供往返會場接駁車。
    八里端：於「十三行文化公園」、「十三行博物館」及「八里區行政中心」提供接駁。
▲0418淡江大橋路跑路線及管制路段。（圖／新北市政府交通局提供）
▲0418淡江大橋路跑路線及管制路段。（圖／新北市政府交通局提供）
▲0418淡江大橋路跑活動八里端接駁車與停車場規劃。（圖／新北市政府交通局提供）
▲0418淡江大橋路跑活動八里端接駁車與停車場規劃。（圖／新北市政府交通局提供）
🟡 4/19（日）自行車賽：彈性管制資訊

週日上午登場的單車盛會路跨三芝與八里，交管資訊速看：

  • 管制時間：06:00 至 12:00，於 06:30 起視隊伍行進情形實施「彈性交管」。
  • 恢復通行：採動態管制，參賽車隊通過後隨即逐步恢復通行。
  • 停車建議：為減輕淡水端交通壓力，建議車友多加利用八里端專屬停車場，由八里進入會場。
關於淡江大橋：國際級建築新地標

淡江大橋通車後將寫下北台灣交通新頁，預計可節省淡水與八里間約 15 公里的繞行路程，讓往返行車時間大幅縮短 25 分鐘，有效紓解關渡大橋長年擁塞的壓力。這座全世界最長的單塔斜張橋，不只強化了三芝、淡水、八里的觀光連結，其標誌性的主塔更將成為淡水河口最吸睛的國際地標。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...