物價飛漲，1 塊錢在現代社會能買到什麼？近日有網友在臉書社團分享，在全聯發現一款來自日本的「神級飲品」正推出買一送一優惠，換算下來單包價格僅約 1 元。最讓家長驚艷的是，該款商品不僅價格佛心，成分更是單純無添加，讓不少婆媽瘋狂囤貨，直呼：「這款連孩子都超級愛喝！」
日本進口、成分單純！「生活良好」麥茶意外翻紅
網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，自己過去從未注意過「生活良好」系列，沒想到這款麥茶不僅成分極簡單純，連茶包材質都標榜未經漂白，品質令人放心。最讓她震驚的是，目前全聯正祭出買一送一優惠，平均一包僅需 1 元左右。原 PO 分享，這款麥茶熱水沖泡後烘焙香氣濃郁，口感順遂不輸咖啡，且非常耐泡，回沖依然保有麥香，讓她忍不住感嘆：「1 塊錢掉在地上沒人要撿，但在全聯居然能買到這種質量的茶包，真的很扯！」
婆媽激推消暑祕訣：冷泡熱泡都好喝
貼文一出，隨即引發大批主婦共鳴。許多家長指出，這款麥茶無糖、無咖啡因且帶有天然穀物甜味，是讓孩子愛上喝水的最佳推手，更有不少網友分享冷泡攻略，建議直接將茶包丟進冷水壺放冰箱，或是大鍋煮開後放隔夜，口感會更清爽消暑。關於效期問題，熱心網友回報各分店狀況不一，部分產品效期長達 570 天，囤貨無後顧之憂；此外，更有資深社友提醒，有些店家架上並未張貼買一送一的優惠標籤，建議有興趣的民眾若在架上看到品項，可以直接請店員刷碼確認，才不會錯過優惠。
生活誌「12 檔飲品」買一送一同步登場
實際查看《全聯福利中心生活誌》與官方資訊，本期（4/11~4/23）確實針對多款熱門沖泡飲品祭出超殺優惠。全場共有高達 12 檔沖泡飲料參與買一送一，除了瘋搶的「生活良好麥茶」外，咖啡族最愛的 UCC 金質重焙咖啡豆、貝納頌極品濾掛咖啡（深焙/經典口味）均在名單內；而夏天必備的西雅圖濃黑冰咖啡重烘焙，買一送一後換算下來，單包甚至不到 8 元。這類「銅板價」高品質飲品，成為本期生活誌中討論度最高的區塊，所有優惠均限時至 4 月 23 日止。
我是廣告 請繼續往下閱讀
網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，自己過去從未注意過「生活良好」系列，沒想到這款麥茶不僅成分極簡單純，連茶包材質都標榜未經漂白，品質令人放心。最讓她震驚的是，目前全聯正祭出買一送一優惠，平均一包僅需 1 元左右。原 PO 分享，這款麥茶熱水沖泡後烘焙香氣濃郁，口感順遂不輸咖啡，且非常耐泡，回沖依然保有麥香，讓她忍不住感嘆：「1 塊錢掉在地上沒人要撿，但在全聯居然能買到這種質量的茶包，真的很扯！」
貼文一出，隨即引發大批主婦共鳴。許多家長指出，這款麥茶無糖、無咖啡因且帶有天然穀物甜味，是讓孩子愛上喝水的最佳推手，更有不少網友分享冷泡攻略，建議直接將茶包丟進冷水壺放冰箱，或是大鍋煮開後放隔夜，口感會更清爽消暑。關於效期問題，熱心網友回報各分店狀況不一，部分產品效期長達 570 天，囤貨無後顧之憂；此外，更有資深社友提醒，有些店家架上並未張貼買一送一的優惠標籤，建議有興趣的民眾若在架上看到品項，可以直接請店員刷碼確認，才不會錯過優惠。
生活誌「12 檔飲品」買一送一同步登場
實際查看《全聯福利中心生活誌》與官方資訊，本期（4/11~4/23）確實針對多款熱門沖泡飲品祭出超殺優惠。全場共有高達 12 檔沖泡飲料參與買一送一，除了瘋搶的「生活良好麥茶」外，咖啡族最愛的 UCC 金質重焙咖啡豆、貝納頌極品濾掛咖啡（深焙/經典口味）均在名單內；而夏天必備的西雅圖濃黑冰咖啡重烘焙，買一送一後換算下來，單包甚至不到 8 元。這類「銅板價」高品質飲品，成為本期生活誌中討論度最高的區塊，所有優惠均限時至 4 月 23 日止。