美式賣場好市多（Costco）旗下的科克蘭（Kirkland Signature）系列經常推出深受會員喜愛的當季獨家商品，是許多精打細算族群的購物首選。根據理財網站 《GOBankingRates》 報導 ，面對即將到來的炎夏，美國好市多近期不僅一口氣上架多款 35 美元以下的超值新品，省錢達人更點名 4 類「神級好物」必須提前入手。其中一款雪糕換算下來單支僅約新台幣 22 元，超高 CP 值引發會員瘋搶。
嚐鮮族看過來！5 款科克蘭春季新品清單
Kirkland 本季推出的新品橫跨民生與美食，售價皆鎖定在 35 美元（約新台幣 1,140 元）以下的超值區間 ：
根據 《GOBankingRates》 採訪省錢專家的建議，夏季往往是一年中最昂貴的季節之一 。精打細算的消費者知道，在夏季高峰來臨前先在好市多買齊特定物資，能有效節省開支 ：
理財專家 Hope Ware 表示，透過好市多的「低價高品質」策略，能有效在 2026 年通膨時代維持優質的生活水準 。把握 Kirkland 系列的當季獨家品項與提前預購夏季物資，就是對抗荷包縮水的最佳戰術 。提醒消費者，上述價格與供貨情況為 2026 年 4 月初之資訊，實際情況請以各分店現場標示為準 。
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Kirkland 本季推出的新品橫跨民生與美食，售價皆鎖定在 35 美元（約新台幣 1,140 元）以下的超值區間 ：
- 花生醬怪獸餅乾（$9.05，約NT295） ：烘焙部新鮮現烤，一組 24 入裝內含大量巧克力碎片與糖果 。不過要注意，台灣好市多目前較少見到這類「Monster Cookies」花色餅乾，多以巧克力片、燕麥或核桃餅乾為主，想嚐鮮的會員可能需等特展引進。
- 大西洋肯瓊風味鮭魚（$30.29，約NT988） ：一箱含 6 片無刺鮭魚片，單片約新台幣 165 元 。不過，台灣好市多目前多販售生鮮鮭魚排或調味鹽麴鮭魚，這種美式「肯瓊風味」的冷凍調味鮭魚目前並無常態販售。
- 青醬通心粉沙拉（每磅約 $5.99 - $6.80） ：由義大利青醬與莫札瑞拉起司球新鮮製作 。由於採秤重計價，單盒總價約落在 $20 - $22.37 美元（約新台幣 650 - 730 元） 。這款充滿義式風味的沙拉目前僅在美、加等地區販售，是當地熱門的春季午餐與聚會選擇 。
- Kirkland 粉狀洗衣精（$22.69，約NT740） ：超大容量一盒可洗滌多達 200 次衣物 。台灣好市多目前主攻液體洗衣精或膠囊，大包裝的科克蘭粉狀洗衣精已較難在台灣賣場見到，多需透過網路代購。
- 男士傳統剪裁藍色襯衫（$26.99，約NT880） ：單件不到新台幣 900 元的高品質正式穿搭選項 。台灣好市多有販售科克蘭免燙襯衫，但版型與顏色（如本季傳統剪裁藍色）通常與美國同步率較低。
根據 《GOBankingRates》 採訪省錢專家的建議，夏季往往是一年中最昂貴的季節之一 。精打細算的消費者知道，在夏季高峰來臨前先在好市多買齊特定物資，能有效節省開支 ：
- 科克蘭冰淇淋雪糕（$12.47，約NT407）：理財網站《Under the Median》創辦人 Hope Ware 指出，其口感媲美名牌但價格僅需一半。一盒 18 入僅 $12.47，單支折合新台幣僅約 22 元。此款在台灣好市多也買得到！冷凍區常態販售「科克蘭巧克力杏仁雪糕」，一盒 18 支售價為 449 元，換算單支約 25 元，優惠價格通常為 359 元，換算 1 支不到 20 元，是極具競爭力的銅板價神物。
- Vornado 箱型循環扇（$79.99，約NT2,608）：配有支架支撐，穩定度高且耐用性優於普通風扇。隨附 5 年保固，是夏季強大的避暑投資 。台灣好市多有販售圓形循環扇，但這款方形「Box Fan」箱型扇在台灣門市較罕見。
- Made Good 有機穀物球（$14.49，約NT472）：一箱 24 包入，具備無麩質、純素且有機認證，是家長應付暑假營隊活動的首選補給。 台灣偶爾以特展形式出現，但 24 包大箱裝並非常態品。
- Weatherproof Vintage 男士短袖襯衫（$13.99，約NT456）：1960 年代復古風，材質透氣且耐穿，單件不到新台幣 500 元。台灣夏季服飾區常引進同品牌，但「Vintage」復古織法款式通常為美區獨家。
理財專家 Hope Ware 表示，透過好市多的「低價高品質」策略，能有效在 2026 年通膨時代維持優質的生活水準 。把握 Kirkland 系列的當季獨家品項與提前預購夏季物資，就是對抗荷包縮水的最佳戰術 。提醒消費者，上述價格與供貨情況為 2026 年 4 月初之資訊，實際情況請以各分店現場標示為準 。