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冒名網站收取高額維修費 家電還被搞丟

▲消基會今（16）日召開記者會，揭露網路上冒名維修網站隱憂。（圖／消基會提供）

冒名網站恐觸法 最高可罰2500萬元

▲消基會表示，冒名授權維修中心可能違反《公平交易法》等法規。（圖／消基會提供）

呼籲政府跨部會合作 消費者多留意標示

遇到家裡家電故障的時候，不少民眾會在網路搜尋維修中心聯繫方式，但消基會發現，網路上近期出現大量冒用知名品牌設立的維修網站，導致消費者誤以為是原廠、官方授權的維修站，把家電送修後，可能被收取高額的維修費、修復品質不佳，甚至有家電遺失等問題，消基會呼籲，政府主管機關應加強查處，消費者也要多加留意。消基會指出，這些冒牌的維修網站，，民眾若家中價格較高的冷氣機、電視、冰箱、洗衣機等需要報修，通常會先到網路搜尋維修中心，但搜尋引擎常會優先顯示付費廣告，或搜尋排名較高的網站，因此部分維修業者會利用此機制，購買品牌名稱關鍵字，像是「國際牌冷氣維修」、「日立牌家電服務中心」、「Panasonic電視維修專線」等，讓消費者搜尋品牌維修資訊時，首先看到的是這些非授權的維修業者廣告。而且，聯絡方式多為手機或單一客服電話，僅在網頁底部以極小字標示「非原廠授權」，試圖規避責任。消基會指出，冒名維修站問題有許多問題，像是維修費用過高或不透明、維修品質不佳、家電遺失或損壞、售後責任難以追究。消基會指出，冒名品牌維修站的行為，可依《公平交易法》第21條規定，事業不得對商品或服務為虛偽或引人錯誤的表示，違者可處5萬至2500萬元罰鍰並限期改正，情節嚴重者需負民事賠償責任。若維修業者使用品牌名稱，使消費者誤認其為原廠服務中心或授權維修站，即可能構成違法。公平交易委員會得命其停止行為並處以罰鍰。品牌名稱與商標通常受到《商標法》保護，若未經授權使用品牌名稱，使消費者誤認服務來源，品牌權利人可請求停止侵害並請求損害賠償。另外，依《消費者保護法》第22條規定，企業經營者應確保廣告內容之真實，對消費者所負之義務不得低於廣告內容，且契約成立後應確實履行廣告承諾，違規者需承擔法律責任。若業者明知自己並非原廠維修站，仍刻意利用品牌名稱誤導消費者並收取費用，可能涉及《刑法》詐欺罪。消基會指出，冒名品牌維修站問題涉及數位發展部、公平交易委員會、經濟部智慧財產局、中央及地方政府消費者保護官等多個主管機關，應建立跨部會合作機制，加強對網路維修廣告與網站內容的查處。另外，搜尋引擎與網路廣告平台應建立更嚴謹的廣告審查機制，主管機關應建立類似連鎖店與加盟店須標示清楚的制度，像是要求維修業者揭露：公司名稱、營業地址，以及是否為原廠授權維修站。消基會建議原廠業者，在每項家電產品貼上專屬QR Code及標示商品流水號，透過掃碼可直接連結官方維修管道，並登錄消費者基本資料（手機、地址），建立雙向聯繫機制。可大幅降低誤用假維修站風險，也可提升維修效率與售後服務品質。 原廠也能提供動態操作影片，以及簡易維修、故障排除影片，取代紙本說明書，消費者可自行排除簡易故障。消費者在尋找維修服務時，應該注意以下事項：1、：留意部分知名品牌公司登記名稱與產品名稱差異、或是為品牌全球化而正名致與民間慣用語不符等問題。2、：要求提供維修單據與收據和保留交易紀錄，若發現疑似冒名維修站或發生消費爭議，可向地方政府消費者服務中心或消基會提出申訴。