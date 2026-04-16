天氣越來越熱，不只氣候開始換季，疾病也跟著換季，重症醫療科醫師黃軒在臉書粉專指出，最近感冒似乎慢慢變少了，但是另一批疾病開始大量出現，包括腸胃炎、登革熱、過敏、中暑、皮膚感染等，黃軒指出，這些疾病不是突然出現，而是「被氣候喚醒」。
醫師黃軒表示，春夏來了，有些疾病也跟著醒來了，他在門診裡看到一個明顯的變化，感冒似乎開始變少，但「被氣候喚醒」的疾病開始大量出現，黃軒也提醒，要預防這些疾病，要特別留意食物的新鮮度、中午不要到大太陽底下曝曬、保持皮膚乾爽，若有過敏體質也要提早控制。
春夏常見5種疾病
1、腸胃炎（病毒性腸胃炎）：天氣變熱，細菌與病毒繁殖速度加快，只要食物保存不當，就有可能會中招，常見症狀包括嘔吐、腹瀉、發燒。
2、登革熱：只要有積水，加上高溫，就會變成蚊子滋生天堂，登革熱病毒會透過蚊子傳播，感染登革熱常見症狀有高燒、頭痛、關節痛、皮疹。
3、過敏：春天花粉、塵蟎活躍，常常導致有過敏體質的人鼻子癢、打噴嚏、氣喘惡化。
4、中暑：高溫加上濕氣高，容易讓身體散熱功能失效，中暑嚴重時會影響大腦和器官。
5、皮膚感染（黴菌、汗疹）：悶熱潮濕的氣候，是細菌與黴菌最愛的環境，會讓香港腳、汗疹、毛囊炎開始增加。
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春夏常見5種疾病
1、腸胃炎（病毒性腸胃炎）：天氣變熱，細菌與病毒繁殖速度加快，只要食物保存不當，就有可能會中招，常見症狀包括嘔吐、腹瀉、發燒。
3、過敏：春天花粉、塵蟎活躍，常常導致有過敏體質的人鼻子癢、打噴嚏、氣喘惡化。
4、中暑：高溫加上濕氣高，容易讓身體散熱功能失效，中暑嚴重時會影響大腦和器官。
5、皮膚感染（黴菌、汗疹）：悶熱潮濕的氣候，是細菌與黴菌最愛的環境，會讓香港腳、汗疹、毛囊炎開始增加。