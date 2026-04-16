白沙屯媽祖徒步進香吸引數十萬人報名，在12日啟程後，已經邁入第4天，並在今（16）日中午衝進北港朝天宮。這趟8天7夜、來回約400公里的徒步旅程中，也有不少感動人心的畫面，有一名女信眾在去年祈求媽祖保佑，希望能找到理想的男朋友，結果願望成真！她也在今年背著重達10公斤的神像，帶著男友一起來還願。
去年祈願、今年實現 背10公斤神轎還願
女信眾在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」中分享，自己在2025年第一次徒步進香時，和媽祖許願希望找到男朋友，後來如願找到男友，今年她就和男友一起來走徒步進香還願。原本女信眾在這趟還願之旅，只想背著還願看板和「三媽」神像一起走，但「母娘」臨時也想去，所以她就背著兩尊、10公斤以上的神像走。
原本她和男友剛開始走都覺得還好，後面越走越疲憊，每一次要把神像再度扛上肩膀時，都要互相幫忙才能順利背上去，一路上也遇到不少去年認識的香燈腳，「真的是媽祖有緣讓我們再相遇」。女信眾表示，這次路線跟去年不同，走了山線，不僅車多、人多，還要注意頭上有沒有東西會敲到神轎，非常考驗專注力和體力。
眾人驚訝她獨自扛神轎 內行香燈腳建議用推車
女信眾透露，很多香燈腳看到她，都露出吃驚表情，因為很少有女生會獨自扛神轎，沒有後援輪替。不過很可惜的是，他們抵達沙鹿時，肩膀真的受不了，只能請求支援，才能抵達彰化，最後只能先把神像請回家。女信眾表示，這次的經驗讓她體會到自己的不足，之後她會更加強自己。
許多網友看到紛紛表示，「恭喜，要幸福喔」、「在白沙屯遇見你，恭喜」、「12號有看到你們」、「我走兩年找到另一半，怎麼感覺妳比較幸福」，也有香燈腳建議，「神尊想辦法可用推車推的，畢竟你是人他們是神，要以自己身體的負荷量為考量，相信神尊都能體諒」。
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女信眾在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」中分享，自己在2025年第一次徒步進香時，和媽祖許願希望找到男朋友，後來如願找到男友，今年她就和男友一起來走徒步進香還願。原本女信眾在這趟還願之旅，只想背著還願看板和「三媽」神像一起走，但「母娘」臨時也想去，所以她就背著兩尊、10公斤以上的神像走。
原本她和男友剛開始走都覺得還好，後面越走越疲憊，每一次要把神像再度扛上肩膀時，都要互相幫忙才能順利背上去，一路上也遇到不少去年認識的香燈腳，「真的是媽祖有緣讓我們再相遇」。女信眾表示，這次路線跟去年不同，走了山線，不僅車多、人多，還要注意頭上有沒有東西會敲到神轎，非常考驗專注力和體力。
女信眾透露，很多香燈腳看到她，都露出吃驚表情，因為很少有女生會獨自扛神轎，沒有後援輪替。不過很可惜的是，他們抵達沙鹿時，肩膀真的受不了，只能請求支援，才能抵達彰化，最後只能先把神像請回家。女信眾表示，這次的經驗讓她體會到自己的不足，之後她會更加強自己。
許多網友看到紛紛表示，「恭喜，要幸福喔」、「在白沙屯遇見你，恭喜」、「12號有看到你們」、「我走兩年找到另一半，怎麼感覺妳比較幸福」，也有香燈腳建議，「神尊想辦法可用推車推的，畢竟你是人他們是神，要以自己身體的負荷量為考量，相信神尊都能體諒」。
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