親人過世後，遺產問題讓不少人相當頭痛，恩典法律事務所律師周依潔分享，如果購買預售屋後，不幸意外離世，因為這間預售屋還不在離世的人名下，很多人會以為不用申報遺產稅，但其實死者已經有繳交簽約金，這部分還是要申報遺產稅，不能遺漏。

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意外過世、名下有未過戶房產　仍要申報遺產稅

律師周依潔在臉書粉專指出，如果親人離世，雖然預售屋還沒過戶，還是要申報「遺產稅」，小心漏報會被裁罰。周依潔分享，小恩（化名）辛苦打拚多年，決定將積蓄投入房市，一間自住養老、一間收租，所以小恩在2025年7月購入台北市中正區4000萬元的中古屋（公告現值約1800萬元），先支付了800萬元的頭期款，剩餘的3200萬元，則預計在年底前申辦貸款支付。

在同年8月，小恩想打鐵趁熱，在新北市新莊區也購買了一間2000萬元的預售屋，並於簽約時，先行支付建商簽約金300萬元。沒想到小恩在同年10月不幸因車禍離世，很多人會以為，還沒實際過戶的中古屋、預售屋都還不在小恩的名下，應該不用申報遺產稅，但其實不是這樣認定的。

▲許多人以為房產還不在名下，就不用申報遺產稅，律師對此解答。（示意圖／永慶房產集團提供）
▲許多人以為房產還不在名下，就不用申報遺產稅，律師對此解答。（示意圖／永慶房產集團提供）
遺產不只看實質房地產　權利也算

周依潔表示，國稅局看的不只是小恩名下有沒有房子，而是在死亡當下，小恩擁有什麼權利。中正區的中古屋雖然還沒有實際過戶，但因為小恩已經與屋主簽定買賣契約並支付頭期款，所以小恩其實已經擁有「請求移轉登記」之「債權」，所以，依照財政部1999年7月7日台財稅第881922762號函，小恩的繼承人仍需以不動產的公告現值1800萬元計價，將這筆「債權」申報遺產稅。同時，小恩因有尾款3200萬元尚未支付，則可列入「未償債務」中扣除。

至於預售屋的部分，因為小恩過世時房子還在建築中，未來預售屋是否能夠順利完工交屋，還不確定，所以，小恩過世當下所遺留的財產，不是房屋或土地的所有權，一樣只是請求建商履約的「債權」，因此這筆債權會以小恩過世前累計已付的價款300萬元計算，併入遺產中課稅。

周依潔強調，在遺產稅申報時，不能只看小恩名下有沒有這些房子，還要注意小恩有沒有留下了哪些權利與義務，而且買賣中古屋或向建商購買預售屋的契約或付款紀錄，並不會出現在目前遺產稅的財產參考清單中，所以繼承人在申報遺產稅時，要特別留意有無類似房產，主動查報，以免遺漏申報而遭裁罰。若未依規定期限辦理申報遺產稅，除了要補徵稅款外，還要按照核定的應納稅額處罰2倍以下的罰鍰，不過應納稅額在6萬元以下者，可不罰。


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張家瑋編輯記者

畢業於國立台東大學華語文學系，現任《NOWNEWS今日新聞》房產及家居生活記者，在新聞媒體界已有11年工作經驗，過去從事編輯工作居多，先前曾在《蘋果日報》擔任副刊編輯、《鏡週刊》紙本編輯、《鏡新聞》網路編輯，...