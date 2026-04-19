春季最後一個節氣「穀雨」將於 4 月 20 日（一）正式登場！穀雨不僅代表春意將盡、氣溫回升，也象徵溼度大增的梅雨季即將到來。民俗專家小孟老師特別提醒，這天若不留神踩到「7 大禁忌」恐會倒大霉；楊登嵙老師也點名「4 大生肖」要慎防血光之災。想轉運的讀者，本篇一次整理開運招財祕法與「補老母」傳統習俗，讓您平平安安迎接初夏。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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🟡 穀雨由來：倉頡造字的「米雨」感動穀雨是 24 節氣中的第 6 個節氣。相傳倉頡造字成功時，感動上天落下了一場「米雨」，後人便將此日定為「穀雨」紀念聖功。此時冷暖空氣交會頻繁，降雨量大增，雖然利於農作物播種，但也容易導致體內溼氣過重，影響情緒與健康。
🟡 小孟老師揭：穀雨 7 大禁忌小心倒大霉穀雨當天氣候多變，情緒最容易「炸雷」，務必守住以下防線：
- 戒爆怒：忽冷忽熱易使脾氣暴躁，動怒恐導致無法挽回的錯誤決定。
- 不宜減衣物：氣溫尚不穩定，過早收起厚衣極易著涼感冒。
- 避去森林：此時害蟲繁殖最旺，前往茂密森林易受蟲咬受傷。
- 注意除溼：溼氣過重易誘發痛風與舊疾，環境除溼不可馬虎。
- 小心用電：溼氣重會使電器受潮，使用電器要慎防觸電意外。
- 防範傳染病：溼熱環境是病菌溫床，須加強個人衛生。
- 上山要注意：天雨路滑，登山行程極易發生跌倒摔傷意外。
🟡 楊登嵙老師點名：4 生肖慎防血光、極厄在穀雨這半個月期間（4/20 至立夏前），有幾類生肖運勢波動劇烈：
- 【重點警示】生肖屬「虎、兔、羊、狗」：
- 健康：易有頭暈、感冒或皮膚搔癢問題。
- 提醒：出外須慎防血光之災，避免過度勞累與酗酒，有時需抱持「花錢消災」的心態。
- 健康：易有頭暈、感冒或皮膚搔癢問題。
- 【運勢翻紅】生肖屬「龍、猴、豬」：
- 好運：近期辦事會感到異常順心，有貴人相助之感。
- 好運：近期辦事會感到異常順心，有貴人相助之感。
🟡 台式母親節：穀雨「補老母」暖心習俗台灣民間傳統有「穀雨補老母」的說法。因春夏交替時氣候濕熱多變，已出嫁的女兒會準備「豬腳麵線」回娘家為母親進補，慰勞平日辛勞並增強抵抗力。這項習俗與立夏的「補老父」並稱，是台灣在地極具溫情的「台式母親節」。
🟡 穀雨限定招財法：午時穀雨米想要財運大開？小孟老師分享「有施必有得」的神祕開運法：
- 材料：準備一碗生米，米中放入 88 元硬幣。
- 時段：4/20（一）中午 11:00-13:00（午時），向天祈求財運大發。
- 擺放：求完後放於書桌（男左女右），放滿 24 小時後將米倒掉。
- 關鍵：將 88 元硬幣拿去捐款，透過「施比受更有福」的願力，讓您財運翻倍。
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