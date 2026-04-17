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▲指標縮水！全台「一家三口」已成過去式，七都家戶人口數全面跌破 3 人大關，其中台中市減少 0.4 人位居全台之冠，顯示單身與微型家庭已成主流。（圖／永慶房屋提供）

▲房價狂噴！在 2026 房市浪潮下，新竹縣市小宅總價在五年內狂噴 58.7%，漲幅遠超其他都會區，顯示科技重鎮房價壓力已讓購屋族生活空間大幅受限。（圖／永慶房屋提供）

過往被視為社會中堅的「一家三口」小家庭，正面臨消失危機？根據永慶房產集團今（17）日發布的 2026 房市趨勢報告，台灣「1 重要指標」出現劇烈縮水，全台家戶人口數正式跌破 3 人大關。這股「人口微型化」的浪潮不僅徹底改變了居住型態，更直接推升了小坪數住宅的市場熱度。數據顯示，在人口縮水最顯著的都會區之外，更有特定縣市的小宅房價在五年內「狂噴 58.7%」，驚人漲幅引發房市震撼。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，受少子化、不婚與晚婚影響，台灣「平均家戶人口數」這項指標持續縮水。統計顯示，全台設籍住宅平均人口數已從 2021 年底的 3.20 人，大幅下降至 2025 年底的 2.89 人。細看七大都會區，人口縮水情況最嚴重的地方就在「」，五年內平均每戶減少了 0.40 人，減幅居全台之冠；台南市則減少 0.32 人次之。這顯示以往「三代同堂」或「一家三口」的配置正迅速瓦解，單身或二人世界已成都會區常態。當家戶成員變少，房價卻反向狂飆。報告揭露全台房價漲幅最暴力的區域就在**「新竹縣市」**，受惠於科技產業紅利，新竹 25 坪以下的小宅平均總價從 329 萬元噴漲至 522 萬元，五年漲幅高達 58.7%。陳金萍分析，即便新竹工程師薪資高，但在房價漲速遠超薪資的情況下，不少購屋族被迫縮小居住坪數以求順利成家。此外，桃園市與新北市小宅總價也分別有 34.5% 與 27.4% 的漲幅。台北市小宅總價雖僅增 17.9%，但平均總價已來到 1,341 萬元，入主門檻極高。在人口結構改變與房價高漲的雙重夾擊下，「以坪數換總價」已成為 2026 房市的無奈現實。觀察近五年小宅交易占比，高雄市增幅達 7.5 個百分點，位居七都第一。陳金萍說明，高雄科學園區進駐與營建成本上漲，讓大坪數建案價格變得高不可攀，使市中心的小宅產品不僅成為首購族的首選，更因租屋需求旺盛而成為投資熱點。陳金萍總結指出，在素地稀缺與人口小型化的雙重趨勢下，住宅產品的「微型化」已不可逆。未來具備低總價優勢、位於交通核心區的小坪數住宅，將持續成為市場交易的主旋律。對購屋族而言，如何在預算與空間中取得平衡，將是今年最嚴峻的考題。