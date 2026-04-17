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不給錢就不發電？揭開 5 年短收 10 億元的金錢內幕

▲台北市議員徐弘庭指出，翡翠水庫發電售電費率遠低於市場行情，導致 2020 年至 2024 年間市庫短收超過 10 億元，呼籲台電應正視監察院糾正意見，補足調度差額。（圖／NOWNEWS資料照）

「3 縣市」成受災戶！北台灣缺電危機恐一觸即發

▲缺電陰影籠罩！ 翡翠水庫作為北台灣重要的「緊急救火隊」，若因合約僵局拒絕配合台電調度，台北、新北與基隆 3 縣市在夏季用電尖峰的電壓穩定度將面臨嚴峻挑戰，分區限電風險恐大幅增加。圖為資料照。（圖／記者徐銘穗攝）

水資源跨區共生：石門水庫恐連帶受累

擺脫台電壓榨！翡翠明年啟動「綠電自售」轉型

北台灣電力韌性面臨空前挑戰！大台北供水命脈「翡翠水庫」與台電僵局持續惡化。根據報導，翡翠水庫管理局（翡管局）昨（16）日重磅宣布，因。此舉預計將，尤其是即將到來的，這 3 縣市恐面臨更嚴峻的限電風險。這場水電大戰的導火線，在於一筆驚人的「短收帳」。翡管局長林裕益日前於議會指出，。台北市議員徐弘庭進一步揭露，因售電費率偏低，監察院已發函糾正，據悉，翡管局為此研議每立方公尺收取 3 元的「耗水補償費」，卻遭台電回覆「恕難同意」。台電方面認為加收補償費後，每度電成本將暴增 12.5 元並不合理，且強調發電尾水仍流向水廠並未浪費。對此，台北市長蔣萬安今（17）表態支持翡管局，強調必須採取對應措施，確保市民福祉與市庫權益。事實上，翡翠水庫產生的電力過去直接併入北區電網，是支撐 雙北與基隆 電壓穩定的重要保險。根據電力專家分析，水力發電具備數分鐘內滿載的特性，過去每當林口或大潭電廠有機組故障，翡翠水庫就是一旦翡管局停止支援調度，當 2026 年夏季用電高峰出現缺口時，少了翡翠水庫的即時電力支撐，北台灣 3 縣市分區限電的風險將顯著提升。更關鍵的是，，是。若拒絕配合調度，萬一發生大範圍跳電，復電速度將大幅減緩。台北市議員曾獻瑩則提醒，翡翠水庫的水不只台北人在喝，，這才讓石門水庫能保留水源供產業使用。若台電強行排掉翡翠的「保命水」發電，不僅浪費民生用水，更會打亂整個北台灣的水權調度與防旱配置。面對台電強硬態度，翡管局計畫「走自己的路」。據悉，北市府已編列預算，預計明年（116 年）申請國際水力協會（HSA）永續認證。一旦通過，翡翠水庫將取得「」，屆時將可由產發局媒合潛力企業買家，以較高的綠電市價直接售電。這場涉及 10 億元的資產保衛戰，不僅考驗地方與中央的談判智慧，更讓北台灣居民在酷暑前夕，感受到隱隱作痛的缺電壓力。