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代謝紊亂導致肥胖 醫示警「別亂復健」：體內發炎反應更明顯

魏士航提供6項簡單自我檢測指標，若符合3項以上，顯示可能有高度的慢性發炎風險，建議諮詢醫師評估代謝健康：

BMI 達過重或肥胖

四肢纖細但腹部脂肪偏多

血糖波動大

長時間久坐

高期處於高壓狀態

焦慮或情緒低落

肩頸卡卡、全身痠痛除了可能與姿勢不良或老化有關，也可能是「身體著火中」。醫師提到，過去常認為五十肩或肩頸疲勞痠痛是和「關節退化」或「運動傷害」較有關。但有研究發現，這類型慢性疼痛其實與「全身性慢性發炎」密切相關。初日診所新竹院長魏士航分享，傳統觀念認為五十肩（粘連性關節囊炎）為局部受傷造成，但根據《BMC Musculoskeletal Disorders》 的一項系統性綜述，五十肩並非單純的局部僵硬，而可能是身體新陳代謝失衡後，引發的全身性慢性發炎表現之一。魏士航指出，當血糖長期偏高時，體內會產生「糖化作用」，就像把原本柔軟、有彈性的關節組織「浸泡在糖漿中」，最終導致組織變脆、變硬，失去彈性。這也是為什麼糖尿病患者患有較高的五十肩機率。若未同時評估代謝與發炎狀態，僅單純從局部症狀處理，可能導致治療成效受限，康復進度不如預期。當胰島素阻抗與代謝紊亂進一步導致肥胖，體內發炎反應會更加明顯。魏士航表示，特別是BMI超過30kg/m² 時，不僅關節負擔加重，也會削弱身體透過活動緩解疼痛的能力；此時若仍想單靠運動或復健，原有的止痛保護機制可能失效，加劇不適。魏士航解釋，一般情況下，規律運動可促進腦內啡分泌，降低約20%到37%的慢性疼痛風險。但對肥胖族群而言，脂肪組織就像是一座「發炎工廠」，會促使體內發炎反應增加（如 CRP 上升），降低運動帶來的止痛效果。研究也顯示，當體內發炎指標過高時，激烈運動反而可能因為肌肉支撐不足，與關節負荷增加，進而加劇身體負擔。面對慢性發炎導致的痠痛，過度或盲目運動可能適得其反。魏士航建議，先透過專業評估找出代謝問題，同時從飲食著手，減少高糖與精緻澱粉攝取，增加具抗發炎效果的膳食纖維，如全穀類、深綠色蔬菜，與優質Omega-3，包括鮭魚、核桃等，並搭配壓力管理、低衝擊力運動，游泳、快走，進行修復，並保持良好睡眠。魏士航提醒，當血糖與代謝逐漸平穩，身體的修復機制才有機會重新啟動。