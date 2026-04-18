赴日旅遊別再只會衝 UNIQLO（簡稱 UQ）了！近期在旅日圈爆紅的「平價服飾大魔王」 Avail，不僅價格比 UNIQLO 更親民，款式甚至比 GU 更具潮流感。這間日本神店其實已悄悄來台，官方更於 3 月底正式成立繁體中文粉專，揭露全台 40 間思夢樂（Shimamura） 門市其實都能買到 Avail 系列，甚至連超人氣的「吉伊卡哇（Chiikawa）」聯名款都能以「百元價」驚喜入手，讓網友驚呼：「原來寶藏就在家門口！」
🟡 官方粉專正式上線！全台 40 間門市「隱藏入口」曝光
日本平價服飾龍頭思夢樂集團（Shimamura Group）於 3 月底正式啟動繁體中文官方臉書粉專。官方證實，雖然 Avail 在台灣目前尚未開設大型獨立門市，但 Avail 的潮流商品已全面進駐全台 40 間思夢樂門市。消費者只要走進家附近的思夢樂，在掛架上搜尋印有 「Avail」字樣的藍底白字標籤，就能找到與日本同步的潮流服飾與熱門聯名單品。
🟡 比 GU 更好逛！日本 Avail 潮流定位大解密
Avail 被日本國民封為「爆買天堂」，其定位與傳統思夢樂的居家休閒風格完全不同。Avail 鎖定年輕族群，提供大量日式街頭風、90 年代平成復古款，以及種類驚人的「大勢聯名」商品。對於追求獨特性、不想與人撞衫的小資族來說，Avail 的 CP 值與設計感被認為足以挑戰 UNIQLO 與 GU 的霸主地位。
🟡 實測爆買：吉伊卡哇聯名百元買、SALE 區超震撼
根據知名 YouTube 頻道「跳跳貓遊記」實測開箱，Avail 的價格策略簡直是「省錢黑洞」。主持人 Alex 指出，店內常能看見 500 日圓（約台幣 100 元出頭） 的特價 T-shirt，即便是最夯的聯名款也極具競爭力：
🟡 專業旅人攻略：湊齊免稅更佛心
在 Trip.com 旅遊社群中，資深日貨獵人也分享了 Avail 的爆買攻略。除了推薦先衝 SALE 專區 挖寶外，更強調日本 Avail 提供 TAX FREE 免稅服務。在現今的甜甜匯率下，只要消費滿 5,500 日圓（含稅）即可退稅，對於旅遊預算有限的小資族來說簡直是「錢包救星」。
下回想治裝時，別再只盯著 UNIQLO 或 GU 的官網，不妨造訪全台 40 間思夢樂門市，或追蹤最新的「Shimamura.group」繁體中文粉專。或許就在你家附近的街角，就能找到這間比日本還划算的潮流神店！
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日本平價服飾龍頭思夢樂集團（Shimamura Group）於 3 月底正式啟動繁體中文官方臉書粉專。官方證實，雖然 Avail 在台灣目前尚未開設大型獨立門市，但 Avail 的潮流商品已全面進駐全台 40 間思夢樂門市。消費者只要走進家附近的思夢樂，在掛架上搜尋印有 「Avail」字樣的藍底白字標籤，就能找到與日本同步的潮流服飾與熱門聯名單品。
Avail 被日本國民封為「爆買天堂」，其定位與傳統思夢樂的居家休閒風格完全不同。Avail 鎖定年輕族群，提供大量日式街頭風、90 年代平成復古款，以及種類驚人的「大勢聯名」商品。對於追求獨特性、不想與人撞衫的小資族來說，Avail 的 CP 值與設計感被認為足以挑戰 UNIQLO 與 GU 的霸主地位。
根據知名 YouTube 頻道「跳跳貓遊記」實測開箱，Avail 的價格策略簡直是「省錢黑洞」。主持人 Alex 指出，店內常能看見 500 日圓（約台幣 100 元出頭） 的特價 T-shirt，即便是最夯的聯名款也極具競爭力：
- 聯名大軍： 包含台日瘋搶的 吉伊卡哇（Chiikawa）、Hello Kitty、寶可夢、甚至《頭文字D》周邊，在 Avail 都能以驚喜低價入手。
- 價格優勢： 許多聯名配件僅需百元台幣即可入手，相較於 UNIQLO 的聯名系列更顯平易近人。
- 全尺碼友善： 店內專設 3L、4L 大尺碼專區，無論男女都能穿出韓風或日系時尚感。
在 Trip.com 旅遊社群中，資深日貨獵人也分享了 Avail 的爆買攻略。除了推薦先衝 SALE 專區 挖寶外，更強調日本 Avail 提供 TAX FREE 免稅服務。在現今的甜甜匯率下，只要消費滿 5,500 日圓（含稅）即可退稅，對於旅遊預算有限的小資族來說簡直是「錢包救星」。
下回想治裝時，別再只盯著 UNIQLO 或 GU 的官網，不妨造訪全台 40 間思夢樂門市，或追蹤最新的「Shimamura.group」繁體中文粉專。或許就在你家附近的街角，就能找到這間比日本還划算的潮流神店！