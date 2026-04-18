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▲金政勳的老婆每天被打，躲到廁所拍下證據。（圖／Theqoo）

Jisoo親哥金政勳強姦未遂 天天施打老婆

Jisoo社群被灌爆 粉絲護航「哥哥的事與她無關」

金政勳是誰？Jisoo的哥哥與老闆

▲Jisoo的哥哥金政勳（如圖）傳出強姦女網紅未遂、家暴老婆。（圖／Naver）

▲金政勳不只打老婆還軟禁，限制她聊天對象、查手機瀏覽記錄，去哪都要回報。（圖／Theqoo）

韓國嬰兒健康食品品牌「BIOMOM」老闆金政勳接連爆出強姦未遂、家暴妻子等爭議，風波一路延燒到家人，連帶讓妹妹也被捲入其中，她正是BLACKPINK的成員Jisoo。事件曝光後，Jisoo的官方頻道被網友湧入留言開罵，不過也有粉絲出面護航，認為她與哥哥的案件無關，不該被牽連。值得注意的是，Jisoo目前隸屬於「BIOMOM」旗下子公司「Blissoo」，而公司老闆正是哥哥金政勳。金政勳去年5月就爆出爭議，涉嫌偷拍多名女性性愛片，甚至還廣傳朋友炫耀，但當時遭「BIOMOM」否認。過了1年，金政勳本月12日爆出強行帶女網紅回家性侵未遂，他被逮捕時只認「有觸碰身體」其餘否認，最終檢方也以證據不足為由退回聲押，受害女網紅就表示，因為被金政勳欺負甚至強拍裸照，精神受創正在接受治療。沒想到金政勳被釋放不到一天，今天他的妻子就出面爆料，自結婚後每天被老公家暴，因為不能露出手腳，金政勳只會集中頭部攻擊，iPhone 15都被打到彎掉，不僅如此，每次家暴完都強制性關係，就算膀胱、尿道發炎也不放過，甚至還從背後肛交硬上。金妻受不了折磨想離婚，卻反被金政勳威脅「我有認識厲害的律師」、「妳的裸體影片我已經做好」拒絕離婚；甚至還會檢查太太的手機，有沒有跟家人朋友透露被打、檢查瀏覽記錄、刪除App以及更改照片，控制老婆的一舉一動，最後金妻受不了，才會在論壇theqoo全數抖出。事情延燒2天，Jisoo的頻道被罵翻，但粉絲也到她的IG護航，「她從一開始就跟這些事情沒有任何關係」、「Jisoo，請提告對那些損害妳名譽的人。我們身為粉絲，不希望妳被捲入那些明明沒有做錯任何事的謠言裡」、「妳知道我們有多愛妳嗎？永遠都會在妳身邊」、「不管媒體傳出什麼新聞，我都還是會相信Jisoo」。金政勳1995年出生，是韓國嬰兒健康食品品牌「BIOMOM」老闆，也是BLACKPINK成員Jisoo的親哥，2人相差6歲。2024年，BLACKPIKN傳出解散，後來成員只跟YG簽署團體合約，個人部分另找公司，當時Jisoo決定簽給「BIOMOM」旗下子公司「Blissoo」，哥哥金政勳順勢成為她的老闆。至於金政勳目前爆發的醜聞，韓媒似乎被噤聲，只以「金某」撰稿報導，「BIOMOM」與金政勳隻字未提，「BIOMOM」也未對相關案件給予回應。