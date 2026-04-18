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▲BLACKPINK成員Jisoo（右）的哥哥金政勳強行帶女BJ回家性侵未遂，警方衝破家門上銬逮捕。（圖／YouTube@채널A News、IG@sooyaaa__）

Jisoo哥哥性侵網紅未遂 妻子出面爆料被打被性侵

▲金政勳的老婆被打之外，尿道炎時還被強迫發生關係。（圖／theqoo）

▲金政勳的老婆出面指控被家暴，用iPhone 15砸頭砸到彎掉。（圖／theqoo、naver）

BLACKPINK成員Jisoo的哥哥金政勳去年5月爆出偷拍女性裸體並散播，昨天再涉嫌把網紅帶回家強制性交，但檢方表示證據不足，聲押遭退，今（18）日案件迎來新反轉，疑似一名金政勳的老婆在論壇Theqoo公開被家暴的照片，表示結婚不到2週就被家暴，還被逼拍全裸照跟影片，家暴完被強制發生性關係，「逼我全裸跪著，用手掌打自己，一邊說『我錯了、我錯了』。」種種指控讓人不敢相信，許多粉絲也湧入Jisoo的官方頻道，要求給出交代。已婚的，甚至拍下對方裸照，警方聲請拘留卻被檢方因證據不足聲押遭退；今天一名自稱金政勳的老婆出面爆料，自登記結婚就被要求下令服從，「結婚登記後不到2週，就開始毆打家暴。」還說被打的時候不能反抗，施暴完就被強制發生關係，儘管尿道炎還會被硬上，甚至強迫肛交，更曾在全裸狀態下被拍照，「還用我的手機砸我頭，iPhone 15已經被打到折到快斷掉。」過程中，金妻也會被要求全裸下跪，「用手掌打自己，一邊說『我錯了、我錯了』」。金政勳的太太受不了折磨，每當提出離婚就會被打得更厲害，「一開始是打身體，但因為是夏天怕留下瘀青，後來就集中打頭，抓頭髮、把我摔在地上、拖著撞牆。有一次錄音被發現，被打到快昏倒還被潑水弄醒，錄音也全被刪掉，他還一直罵我去死、垃圾、瘋女人、妓女、我要殺了妳。」而金政勳還會規定老婆「每天要說30次我愛你」才可以，如果沒說就會被罵。不只家暴，金政勳甚至還酒駕，有一天他喝醉開車去娘家接老婆，路程上一直抓太太頭髮，甚至飆車以及威脅下車；也說若她跟家人透露被打，就保證會毀了她，「因為愛妳才這樣，妳不愛我嗎？愛我啊？妳不會背叛我吧？」還一直強調想要一個願意為他付出生命的女人。每當金妻想離婚，金政勳就會威脅，「我已經把妳的裸照跟影片都做出來了。」更強調認識厲害的律師，要妻子不要跟他對著槓。不僅如此，金政勳還會查看手機，刪對話、刪除app，改照片改名字，檢查瀏覽記錄，甚至封鎖聯絡人名單，也不准老婆一天跟朋友只能說2句話，以及限制穿著，不管做什麼事都要報告，「每次移動都要打電話報備，每10～30分鐘就要回報在做什麼。」控制欲相當高。，當時有人在上班族匿名社群「Blind」發文指控「遭某藝人哥哥偷拍」，內容提到自己某次在對方（Jisoo哥哥）家中發生性關係，事後才發現整個過程被偷偷錄下，甚至相關影片還被外流到網路，另外也聲稱對方手中握有其他女性的非法影像。不過這篇貼文在曝光後短短幾小時就被刪除，而由金政勳擔任代表的經紀公司BLISSOO當時僅回應，相關情況仍在確認中。