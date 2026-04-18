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▲Jisoo的哥哥金政勳爆出疑似家暴老婆的醜聞，韓媒不但沒報導，還被發現悄悄刪掉金政勳去年的性醜聞。（圖／翻攝Theqoo。）

Jisoo哥哥金政勳爭議連環爆 韓媒集體噤聲不敢寫

甚至安插一則Jisoo姊姊是女神的報導

，媒體通常都會向當事方求證，並出現「正在確認中」或「毫無根據」等基本回應，但這次幾乎完全消失

▲在韓國搜尋引勤打上Jisoo，都不見韓媒報導金政勳任何新聞，還突然出一篇Jisoo是女神的報導（綠框），狀況超詭異。（圖／翻攝Naver）

南韓女天團BLACKPINK成員Jisoo的哥哥金政勳爆出性醜聞，不只去年偷拍女性裸照散播，已婚的他在本月12日還帶女網紅回家性侵未遂，今（18）日再遭自稱他妻子的女性毀滅式爆料，聲稱被金政勳家暴強姦，指控相當駭人，但韓媒幾乎全面噤聲沒人報導，連常見的「正在確認中」、「毫無根據事實」等回應也完全消失，網友甚至發現媒體已悄悄下架去年金政勳偷拍女性裸照的新聞，還突然出一篇Jisoo是女神的報導，質疑是「YG作風」、「拿錢塞住新聞公司了」。金政勳去年就曾爆出偷拍女性的爭議，根據《STAR NEWS》報導，當時社群流傳一篇以「被BLACKPINK Jisoo哥哥偷拍了」為題的貼文，發文者指控自己曾在對方家中發生性行為，事後才發現整個過程遭偷拍，「某天在他（Jisoo哥哥）家發生關係，後來才知道被用偷拍鏡頭錄下來。」對方進一步爆料，金政勳不僅非法拍攝，還把影片分享給朋友觀看，甚至手上握有多名女性的相關影片，不過當時已遭公司BLISSOO出面否認。而今（18）日再度出現更嚴重的指控，一名自稱是金政勳妻子的女性公開多張傷勢照，控訴長期遭到家暴、毆打與強制性交，甚至被逼吞下對方的痰，手機與娘家住處也遭全面監控，直到她設法尋求律師協助才正式提告，內容相當駭人，但這些爆料目前韓媒沒有任何報導，，狀況不尋常。另外，昨（17）日也傳出金政勳涉嫌強行帶女網紅回家性侵未遂的案件，相關報導僅以「金某」或「知名女歌手哥哥」代稱處理，全文未直接點名Jisoo與金政勳，檢方則以「證據不足」為由駁回聲押申請。更詭異的是，今日家暴相關爆料同樣未被韓媒跟進，過往只要出現風聲。甚至有網友發現，去年金政勳偷拍案件的相關新聞已被悄悄下架，點入後直接顯示「《BLACKPINK Jisoo親哥哥，涉嫌非法拍攝性行為影片…和熟人分享影片》，該媒體依要求已刪除該篇新聞，請選擇其他新聞。404錯誤，無法在此伺服器上找到請求的網址。」震驚網友表示：「YG作風」、「拿錢塞住新聞公司了」。至於金政勳與Jisoo至今未對事件發表任何聲明，不過她的IG已被大量留言灌爆，多數粉絲仍選擇力挺，認為「哥哥的事與她無關」，也有人呼籲她採取法律行動自保，將報導中的「金某」指向Jisoo哥哥金政勳本人。