南韓女天團BLACKPINK成員Jisoo的哥哥金政勳爆出性醜聞，不只去年偷拍女性裸照散播，已婚的他在本月12日還帶女網紅回家性侵未遂，今（18）日再遭自稱他妻子的女性毀滅式爆料，聲稱被金政勳家暴強姦，指控相當駭人，但韓媒幾乎全面噤聲沒人報導，連常見的「正在確認中」、「毫無根據事實」等回應也完全消失，網友甚至發現媒體已悄悄下架去年金政勳偷拍女性裸照的新聞，還突然出一篇Jisoo是女神的報導，質疑是「YG作風」、「拿錢塞住新聞公司了」。
Jisoo哥哥金政勳爭議連環爆 韓媒集體噤聲不敢寫
金政勳去年就曾爆出偷拍女性的爭議，根據《STAR NEWS》報導，當時社群流傳一篇以「被BLACKPINK Jisoo哥哥偷拍了」為題的貼文，發文者指控自己曾在對方家中發生性行為，事後才發現整個過程遭偷拍，「某天在他（Jisoo哥哥）家發生關係，後來才知道被用偷拍鏡頭錄下來。」對方進一步爆料，金政勳不僅非法拍攝，還把影片分享給朋友觀看，甚至手上握有多名女性的相關影片，不過當時已遭公司BLISSOO出面否認。
而今（18）日再度出現更嚴重的指控，一名自稱是金政勳妻子的女性公開多張傷勢照，控訴長期遭到家暴、毆打與強制性交，甚至被逼吞下對方的痰，手機與娘家住處也遭全面監控，直到她設法尋求律師協助才正式提告，內容相當駭人，但這些爆料目前韓媒沒有任何報導，甚至安插一則Jisoo姊姊是女神的報導，狀況不尋常。
另外，昨（17）日也傳出金政勳涉嫌強行帶女網紅回家性侵未遂的案件，相關報導僅以「金某」或「知名女歌手哥哥」代稱處理，全文未直接點名Jisoo與金政勳，檢方則以「證據不足」為由駁回聲押申請。
更詭異的是，今日家暴相關爆料同樣未被韓媒跟進，過往只要出現風聲，媒體通常都會向當事方求證，並出現「正在確認中」或「毫無根據」等基本回應，但這次幾乎完全消失。甚至有網友發現，去年金政勳偷拍案件的相關新聞已被悄悄下架，點入後直接顯示「《BLACKPINK Jisoo親哥哥，涉嫌非法拍攝性行為影片…和熟人分享影片》，該媒體依要求已刪除該篇新聞，請選擇其他新聞。404錯誤，無法在此伺服器上找到請求的網址。」震驚網友表示：「YG作風」、「拿錢塞住新聞公司了」。
至於金政勳與Jisoo至今未對事件發表任何聲明，不過她的IG已被大量留言灌爆，多數粉絲仍選擇力挺，認為「哥哥的事與她無關」，也有人呼籲她採取法律行動自保，將報導中的「金某」指向Jisoo哥哥金政勳本人。
Jisoo哥哥金政勳醜聞始末懶人包
Jisoo大嫂公開金政勳家暴，3頁毀滅全文翻譯
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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金政勳去年就曾爆出偷拍女性的爭議，根據《STAR NEWS》報導，當時社群流傳一篇以「被BLACKPINK Jisoo哥哥偷拍了」為題的貼文，發文者指控自己曾在對方家中發生性行為，事後才發現整個過程遭偷拍，「某天在他（Jisoo哥哥）家發生關係，後來才知道被用偷拍鏡頭錄下來。」對方進一步爆料，金政勳不僅非法拍攝，還把影片分享給朋友觀看，甚至手上握有多名女性的相關影片，不過當時已遭公司BLISSOO出面否認。
而今（18）日再度出現更嚴重的指控，一名自稱是金政勳妻子的女性公開多張傷勢照，控訴長期遭到家暴、毆打與強制性交，甚至被逼吞下對方的痰，手機與娘家住處也遭全面監控，直到她設法尋求律師協助才正式提告，內容相當駭人，但這些爆料目前韓媒沒有任何報導，甚至安插一則Jisoo姊姊是女神的報導，狀況不尋常。
另外，昨（17）日也傳出金政勳涉嫌強行帶女網紅回家性侵未遂的案件，相關報導僅以「金某」或「知名女歌手哥哥」代稱處理，全文未直接點名Jisoo與金政勳，檢方則以「證據不足」為由駁回聲押申請。
更詭異的是，今日家暴相關爆料同樣未被韓媒跟進，過往只要出現風聲，媒體通常都會向當事方求證，並出現「正在確認中」或「毫無根據」等基本回應，但這次幾乎完全消失。甚至有網友發現，去年金政勳偷拍案件的相關新聞已被悄悄下架，點入後直接顯示「《BLACKPINK Jisoo親哥哥，涉嫌非法拍攝性行為影片…和熟人分享影片》，該媒體依要求已刪除該篇新聞，請選擇其他新聞。404錯誤，無法在此伺服器上找到請求的網址。」震驚網友表示：「YG作風」、「拿錢塞住新聞公司了」。
至於金政勳與Jisoo至今未對事件發表任何聲明，不過她的IG已被大量留言灌爆，多數粉絲仍選擇力挺，認為「哥哥的事與她無關」，也有人呼籲她採取法律行動自保，將報導中的「金某」指向Jisoo哥哥金政勳本人。
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Jisoo大嫂公開金政勳家暴，3頁毀滅全文翻譯
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