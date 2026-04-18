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▲《21世紀大君夫人》中，不管未婚妻IU發生什麼問題，邊佑錫無條件支持老婆。（圖／翻攝Disney+）

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邊佑錫被問致命婆媳題 無條件站在IU老婆這邊

《21世紀大君夫人》收視開紅盤 Disney+設快閃店慶祝

韓劇《21世紀大君夫人》17日播出第3集，IU飾演的成熙周求婚成功後，正式和邊佑錫飾演的理安大君展開契約婚姻與同居生活，劇情不只火速進入「假夫妻」模式，還立刻丟出最現實也最致命的婆媳題。面對成熙周直接追問「如果我跟大妃娘娘起衝突，你會站哪邊」，理安大君竟秒答「我會站在老婆這邊」，一句話直接戳中一票升格人妻的觀眾爽點。《21世紀大君夫人》中，成熙周先前因照顧生病的理安大君被媒體拍到，意外被外界誤認成「理安大君的祕密情人」，理安大君為了保護她，乾脆答應求婚，讓兩人以「契約結婚」名義共同面對風波。不過這門婚事從一開始就不被大妃娘娘接受，成熙周也很清楚婚後最棘手的不會只是外界眼光，而是婆家壓力，於是直接丟出靈魂拷問：「如果我被婆家欺負，你會怎麼做？如果我跟大妃娘娘起衝突，你會站在我這邊嗎？」聽到這題後，理安大君先是嘆一口氣，讓成熙周瞬間警鈴大響，還以為他根本就是媽寶，忍不住追問：「幹嘛不回答？因為他們是家人，所以你會支持他們？而不是以老公身分站在我這邊？」沒想到下一秒理安大君就直球回覆：「我會站在妳這邊。」只是他不忘捉弄成熙周，「因為我要裝出迷戀妳的樣子，他們才會相信這樁荒謬的婚事是真的」。更讓觀眾看得很有感的是，理安大君不是只會嘴上講講而已，即使尚宮和大妃娘娘都反對這門婚事，他還是堅持替成熙周準備寢具，甚至主動分出一半床位；得知她因為自己被民眾砸雞蛋後，也立刻把人接回私邸保護；之後成熙周被誣陷成縱火嫌疑犯時，他更直接跳出來說「那也連我一起調查」，還沒正式當上真老公，護妻模式就已經全開。《21世紀大君夫人》今晚（4/18）將播出第4集，海外版權由Disney+獨家播放，晚上10點20分更新上架。此外，為了慶祝收視開紅盤，，「大君CP」劇迷千萬別錯過。