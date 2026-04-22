每年的 4 月 22 日是全球最重要的環保節日「世界地球日（Earth Day）」，全台各大通路與手遊紛紛推出響應活動。2026 年邁入第 56 週年，許多人都在問：「世界地球日到底要幹嘛？」今年主題定調為「Our Power, Our Planet —— 地球力」，不只要提升環保意識，更號召全民行動。《NOWNEWS》特別整理 2026 世界地球日懶人包，從由來、意義、必拿優惠到熱門活動一次看。

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🟡 世界地球日由來與意義是什麼？

世界地球日的誕生，源自 1969 年美國加州一場嚴重的油井爆炸災難，引發社會對環境保護的強烈關注。

  • 1970 年首屆： 美國參議員 Gaylord Nelson 發起，成功號召 2 千萬人走上街頭，成為史上最大規模環境運動，並催生了美國環保署。
     
  • 日期秘密： 當初刻意選在 4 月 22 日，是為了避開學生的考季與春假，讓最具行動力的青年能全力參與。
     
  • 1990 年全球化： 擴展至 141 個國家響應，如今已是全球超過 10 億人參與的綠色慶典。
▲4/22 世界地球日要幹嘛？2026 年主題定調為「地球力（Our Power, Our Planet）」，強調地球不是某一群人的資產，而是所有生命共同生活的場域。每個人都是力量的載體，透過微小的選擇與行動，就能集結成守護星球的龐大能量。（示意圖／取自Pexels）
▲4/22 世界地球日要幹嘛？2026 年主題定調為「地球力（Our Power, Our Planet）」，強調地球不是某一群人的資產，而是所有生命共同生活的場域。每個人都是力量的載體，透過微小的選擇與行動，就能集結成守護星球的龐大能量。（示意圖／取自Pexels）
🟡 2026 地球日主題：地球力（Our Power, Our Planet）

今年國際組織 EARTHDAY.ORG 以「Our」為核心，強調地球不是特定群人的資產，而是所有生命共享的場域。

地球力構成 核心價值與行動目標
知識力 了解自然規律，因知而行，不再空談環保。
森林力 保護水源與棲息地，是無數物種的生命線。
海洋力 覆蓋 70% 地表，調節全球氣候的最核心力量。
食物力 選擇環境友善飲食，減少資源耗損。
行動力 【最重要】 你的每一次選擇，都在投票給未來的地球。
🟡 2026 響應指南：你可以做這 4 件事

不知道從何做起？跟著這份懶人包實踐綠生活：

  1. 減少光害（2026 核心行動）： 隨手關閉不必要的燈具，或將家中燈器更換為「友善夜空」照明，守護生物節律。
     
  2. 執行「百萬綠行動」： 在台灣地球日網站登錄你的綠色生活提案，用行動取代空談。
     
  3. 綠色生活 21 天： 連續 21 天練習一個簡單的小改變（如不領取免洗餐具），養成永續習慣。
     
  4. 監督政策： 關注環境信託、海洋保育法等修法進度，讓領導者聽見熱情社群的聲音。
▲2026 世界地球日強調個人「行動力」，隨手關閉不必要的電源與戶外燈具，不僅能節能減碳、減少光害，更是每個人都能輕鬆實踐的守護環境第一步。（示意圖／取自Pexels ）
▲2026 世界地球日強調個人「行動力」，隨手關閉不必要的電源與戶外燈具，不僅能節能減碳、減少光害，更是每個人都能輕鬆實踐的守護環境第一步。（示意圖／取自Pexels ）
🟡 2026 世界地球日優惠與活動：Apple、皮克敏

1. Apple 直營店：舊機換配件 9 折

  • 活動日期： 即日起至 2026 年 5 月 16 日。

  • 地點： Apple 信義 A13、Apple 台北 101 直營店。

  • 方式： 前往回收符合條件的 iPhone、iPad、Mac 或 Apple Watch，現場購買 AirPods、Apple Pencil、Apple TV 4K 或各式 Apple 品牌保護殼與連接線，即享 9 折優惠

  • 注意： 僅限實體直營店，線上商店不適用，回收與購買須於同一筆交易完成。

▲2026 世界地球日 Apple 優惠開跑！即日起至 5 月 16 日，消費者前往 Apple 信義 A13 或 Apple 台北 101 直營店回收舊裝置，即可享有購買 AirPods 或指定配件 9 折優惠，以實際行動支持環境永續。圖為資料照。(圖／記者周淑萍攝)
▲2026 世界地球日 Apple 優惠開跑！即日起至 5 月 16 日，消費者前往 Apple 信義 A13 或 Apple 台北 101 直營店回收舊裝置，即可享有購買 AirPods 或指定配件 9 折優惠，以實際行動支持環境永續。圖為資料照。(圖／記者周淑萍攝)
2. 皮克敏《Pikmin Bloom》：地球日 Party Walk

  • 活動日期： 4/22 12:00 至 4/27 16:00（台灣時間）。

  • 任務： 加入官方 Party Walk，與全球玩家攜手累積種花數量。

  • 限定獎勵：

    • 累積 10 億株：獲得「樹葉帽」飾品皮克敏大花苗。

    • 累積 20 億株：獲得「雪飾品（藍或白）」皮克敏大花苗。

    • 累積 30 億株：獲得「禮物貼紙（金）」飾品皮克敏大花苗。

資料來源：台灣地球日 

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...