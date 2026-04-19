天氣一潮濕，家裡的廁所就會出現很多飛很慢的小飛蟲嗎？這其實是「蛾蚋（音同瑞）」，雖然蛾蚋不會叮咬人，但飛來飛去令人相當困擾。對此，有防蟲達人在Threads上分享，只要做好3個重點，就能讓蛾蚋消失，環保署也認證。
天氣潮濕就出現！達人分享3招防治
在Threads分享自己防蟲攻略的達人「克拉拉的居家筆記」，指出天氣一潮濕，尤其下完雨之後，家裡常常會出現一種飛很慢，但是很煩人的小飛蟲，在浴室、廁所、廚房水槽附近飛來飛去，這其實是「蛾蚋」，也有人叫牠廁所蟲。克拉拉的居家筆記表示，蛾蚋喜歡濕、髒、有機物多的環境，像是排水溝、污水管、很久沒清的排水管等。
當管壁累積一層滑滑黏黏的髒污時，就會吸引蛾蚋在此繁殖，後續透過水管、排水口，飛到家裡，要讓煩人的蛾蚋消失，「克拉拉的居家筆記」也分享3大重點，讓你告別討厭的蛾蚋。
1、清潔排水管：只要把排水管裡面的髒污清理乾淨，蛾蚋就沒有可以產卵的地方，可以用清潔排水管專用的泡泡清潔劑，或是稀釋後的漂白水，讓清潔劑接觸管壁，去除髒污。
2、排水口加蓋：把浴室、廁所的等處的排水口加蓋，或是使用防蟲的落水頭，讓蛾蚋飛不出來。
3、睡前再加一道防線：可在洗完澡、睡覺前往排水孔噴殺蟲劑，建議選擇天然精油成分、有環境部許可字號的產品，讓水管壁內有蛾蚋討厭的味道。
保持室內乾燥、排水口加蓋 有效解決蛾蚋
環保署也表示，蛾蚋的幼蟲常常在室內外積水、潮濕處滋生，像是水槽、地板、牆角浸水處、廚房流理台下面、排水溝等，富含有機質的水邊，雖然蛾蚋不會叮咬人，飛行速度慢，傳播疾病的機會不高，但蛾蚋生長在不乾淨的地方，經常飛進飛出住宅，影響環境衛生品質和居家觀瞻。
環保署也提供解決蛾蚋的方式，因為蛾蚋成蟲不擅長飛行，可以用電蚊拍、蒼蠅拍、吸塵器等輕鬆消滅，只要保持室內沒有積水、浸水，就不會有蛾蚋出現，室內浴缸、水槽等排水口，可用防蟲罩等，讓蛾蚋不要飛進來，室外污水積水處如果有大量蛾蚋，可以施用昆蟲生長調節劑、水性噴霧殺蟲劑或請專業病媒防治業防治。
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在Threads分享自己防蟲攻略的達人「克拉拉的居家筆記」，指出天氣一潮濕，尤其下完雨之後，家裡常常會出現一種飛很慢，但是很煩人的小飛蟲，在浴室、廁所、廚房水槽附近飛來飛去，這其實是「蛾蚋」，也有人叫牠廁所蟲。克拉拉的居家筆記表示，蛾蚋喜歡濕、髒、有機物多的環境，像是排水溝、污水管、很久沒清的排水管等。
當管壁累積一層滑滑黏黏的髒污時，就會吸引蛾蚋在此繁殖，後續透過水管、排水口，飛到家裡，要讓煩人的蛾蚋消失，「克拉拉的居家筆記」也分享3大重點，讓你告別討厭的蛾蚋。
2、排水口加蓋：把浴室、廁所的等處的排水口加蓋，或是使用防蟲的落水頭，讓蛾蚋飛不出來。
3、睡前再加一道防線：可在洗完澡、睡覺前往排水孔噴殺蟲劑，建議選擇天然精油成分、有環境部許可字號的產品，讓水管壁內有蛾蚋討厭的味道。
保持室內乾燥、排水口加蓋 有效解決蛾蚋
環保署也表示，蛾蚋的幼蟲常常在室內外積水、潮濕處滋生，像是水槽、地板、牆角浸水處、廚房流理台下面、排水溝等，富含有機質的水邊，雖然蛾蚋不會叮咬人，飛行速度慢，傳播疾病的機會不高，但蛾蚋生長在不乾淨的地方，經常飛進飛出住宅，影響環境衛生品質和居家觀瞻。
環保署也提供解決蛾蚋的方式，因為蛾蚋成蟲不擅長飛行，可以用電蚊拍、蒼蠅拍、吸塵器等輕鬆消滅，只要保持室內沒有積水、浸水，就不會有蛾蚋出現，室內浴缸、水槽等排水口，可用防蟲罩等，讓蛾蚋不要飛進來，室外污水積水處如果有大量蛾蚋，可以施用昆蟲生長調節劑、水性噴霧殺蟲劑或請專業病媒防治業防治。