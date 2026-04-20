日本一位69歲阿伯，在退休前存下6300萬日圓（約新台幣1250萬元），原本以為退休生活可以開心度過，沒想到短短4年就出現危機，阿伯退休後不僅沉迷於吃喝玩樂，伙食費激增，放縱的飲食也讓阿伯身體出現問題，每年要負擔龐大醫療費用，自由的退休生活也沒了。
退休後不控制飲食 伙食費就要3萬元
根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，日本一位69歲的阿伯吉岡（化名），過去在東京某間建材公司工作，4年前、65歲退休，憑藉過去儲蓄、退休金、繼承遺產等，累積了6300萬日圓（約新台幣1250萬元），而且身上沒有房貸，孩子們也獨立生活，夫妻每個月還有約24萬日圓（約新台幣4.76萬元）的年金收入。
吉岡退休後覺得，自己已經累積許多老本，退休後不用再為了錢煩惱，所以開始改變生活方式，經常購買高熱量食物、甜點，朋友聚會也不會控制花銷，他一直認為，這些花費比他上班時花得少，長期下來，家中伙食費高達15萬日圓（約新台幣3萬元）以上。
放縱暴增20公斤 退休金要負擔醫療費
放縱的吃吃喝喝，也讓吉岡在4年間體重暴增20公斤，健康檢查出現不少問題，像是高血壓、糖尿病初期症狀，體重增加也讓關節受損，行動能力下降，醫師也警告，如果吉岡再不改變生活習慣，可能會面臨不可逆的健康風險。吉岡妻子也對他不良生活習慣很不滿，更直接表示不會負責照顧他。
吉岡也因為上下樓梯困難，需要把家裡改造成無障礙空間，花費粗估需要350萬日圓（約新台幣69萬元），增加經濟負擔。過去吉岡的家人也有勸告他，吉岡卻都不聽，認為自己的錢可以自己支配，導致現在必須把退休金花在維持健康上。專家指出，退休規劃不僅財務要準備好，退休後也要維持健康，若忽略生活管理，就算有充足資產，也會讓退休生活品質降低。
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根據日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，日本一位69歲的阿伯吉岡（化名），過去在東京某間建材公司工作，4年前、65歲退休，憑藉過去儲蓄、退休金、繼承遺產等，累積了6300萬日圓（約新台幣1250萬元），而且身上沒有房貸，孩子們也獨立生活，夫妻每個月還有約24萬日圓（約新台幣4.76萬元）的年金收入。
吉岡退休後覺得，自己已經累積許多老本，退休後不用再為了錢煩惱，所以開始改變生活方式，經常購買高熱量食物、甜點，朋友聚會也不會控制花銷，他一直認為，這些花費比他上班時花得少，長期下來，家中伙食費高達15萬日圓（約新台幣3萬元）以上。
放縱的吃吃喝喝，也讓吉岡在4年間體重暴增20公斤，健康檢查出現不少問題，像是高血壓、糖尿病初期症狀，體重增加也讓關節受損，行動能力下降，醫師也警告，如果吉岡再不改變生活習慣，可能會面臨不可逆的健康風險。吉岡妻子也對他不良生活習慣很不滿，更直接表示不會負責照顧他。
吉岡也因為上下樓梯困難，需要把家裡改造成無障礙空間，花費粗估需要350萬日圓（約新台幣69萬元），增加經濟負擔。過去吉岡的家人也有勸告他，吉岡卻都不聽，認為自己的錢可以自己支配，導致現在必須把退休金花在維持健康上。專家指出，退休規劃不僅財務要準備好，退休後也要維持健康，若忽略生活管理，就算有充足資產，也會讓退休生活品質降低。