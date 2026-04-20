天氣變熱，許多人也準備換個髮型，就有民眾發現，幾乎有8成以上的台灣男生，髮型都差不多，都是兩側推高，不然就是直接平頭，好奇為什麼台灣男性都留差不多的髮型。有不少網友看到紛紛回應，「熱」、「台灣的濕熱天氣很適合剪這種髮型啊」。
天氣悶熱不可能留長髮 兩側推高最清爽
原PO在PTT發文詢問，「台男為何流行兩邊推高的髮型」，他發現10位台灣男性好像就有8位都是一樣髮型，經常是頭髮兩側推高，中間留一小撮，疑惑是這樣特別有型嗎？也有其他人表示，很多理髮店都是電剪兩側推高，要不然就是8+9平頭，很少看到中長髮的髮型，「到底台男多愛剪兩側推高啊？感覺就很像以前學校髮禁一樣」。
PO文一出，許多網友紛紛回應，因為台灣天氣太熱，根本不可能留長頭髮，或是做其他髮型，「熱，所以長髮造型可以先刪除了」、「台灣的濕熱天氣很適合剪這種髮型啊」、「不會剪壞，又涼」、「熱，又好整理不花太多時間」、「沒推高頭髮長到耳朵超癢」。
理髮店多剪這髮型 免整理超方便
還有網友指出，去很多百元理髮店，都是剪這種髮型，「一堆百元的學這種髮型就出師了」、「你就說剪短，理髮師就剪這樣啊」、「百元剪髮這種最好看」、「這種髮型去大賣場百元理髮就能搞定了」、「因為這樣理髮師方便」。
還有其他過來人表示，之前有同學留長髮，平常又不整理，台灣氣候潮濕悶熱，長髮又臭又油，直呼超可怕，也有人認為，留長髮戴眼鏡不方便，而且很難整理，「我推高只是因為戴眼鏡比較方便一點」、「中長髮也要會抓會吹才有用好嗎，不然都是馬桶蓋啦」。
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原PO在PTT發文詢問，「台男為何流行兩邊推高的髮型」，他發現10位台灣男性好像就有8位都是一樣髮型，經常是頭髮兩側推高，中間留一小撮，疑惑是這樣特別有型嗎？也有其他人表示，很多理髮店都是電剪兩側推高，要不然就是8+9平頭，很少看到中長髮的髮型，「到底台男多愛剪兩側推高啊？感覺就很像以前學校髮禁一樣」。
PO文一出，許多網友紛紛回應，因為台灣天氣太熱，根本不可能留長頭髮，或是做其他髮型，「熱，所以長髮造型可以先刪除了」、「台灣的濕熱天氣很適合剪這種髮型啊」、「不會剪壞，又涼」、「熱，又好整理不花太多時間」、「沒推高頭髮長到耳朵超癢」。
還有網友指出，去很多百元理髮店，都是剪這種髮型，「一堆百元的學這種髮型就出師了」、「你就說剪短，理髮師就剪這樣啊」、「百元剪髮這種最好看」、「這種髮型去大賣場百元理髮就能搞定了」、「因為這樣理髮師方便」。
還有其他過來人表示，之前有同學留長髮，平常又不整理，台灣氣候潮濕悶熱，長髮又臭又油，直呼超可怕，也有人認為，留長髮戴眼鏡不方便，而且很難整理，「我推高只是因為戴眼鏡比較方便一點」、「中長髮也要會抓會吹才有用好嗎，不然都是馬桶蓋啦」。